IU Sevilla reclama "estabilidad" para los interinos municipales que estén "en fraude de ley" por "abuso de temporalidad"

SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato de IU a la Alcaldía de Sevilla, Ismael Sánchez, ha pedido al Ayuntamiento que "estabilice" a los interinos que estén "en fraude de ley por abuso de temporalidad".

Así lo ha expresado en una nota de prensa, en la que se pregunta "cuántos funcionarios interinos en fraude de ley por abuso de la temporalidad están en nómina del Ayuntamiento". Además, Sánchez ha asegurado que si un trabajador está más de tres años ocupando uno o más puestos en la Administración "tiene derecho a que se proceda a su estabilización" en base a la legislación vigente.

En este sentido, ha subrayado que existe "soporte jurídico suficiente" para proceder a la estabilización de los funcionarios interinos que se encuentren en esta situación, "incluso hay sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

Tras una reunión de trabajo con Francisco Tejado, letrado especialista en asuntos laborales y función pública, Sánchez ha abogado por "estabilizar a personas, no plazas", reconociendo de esta manera los derechos de los trabajadores, "que no pueden pagar las consecuencias de una situación que ellos no han creado".

Por otro lado, el candidato de IU a la Alcaldía ha advertido de que en caso de proceder a los despidos de estos trabajadores se podría generar una situación "imposible de gestionar", ya que provocaría un "verdadero caos" porque éstos "tendrían derecho a ser indemnizados tras la presentación de las oportunas reclamaciones individuales".