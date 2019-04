IU Sevilla reivindica "un Ayuntamiento que se tome en serio la memoria democrática"

Publicado 14/04/2019 13:52:24 CET

El portavoz municipal de Izquierda Unida y candidato de Adelante Sevilla, Daniel González Rojas, ha abogado este domingo por un Ayuntamiento que "se tome en serio la recuperación de la memoria democrática" y que "se comprometa a fondo con la lucha por la verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo".

En declaraciones a los medios antes de participar en el Homenaje a las Víctimas del Fascismo organizado por la plataforma Sevilla por la República, en el cementerio de San Fernando, González Rojas ha incidido en "la necesidad de acelerar al máximo" el proceso de exhumación y "dignificación de las fosas comunes allí existentes, donde yacen los restos de más de 4.500 personas asesinadas por el régimen franquista".

Rojas, que ha estado acompañado por otros candidatos de Adelante Sevilla, como José Antonio Martínez, Diana Fernández o Sonia García, y por el candidato de Unidas Podemos al Congreso, Miguel Ángel Bustamante, ha afirmado que "sin memoria no hay democracia", y, parafraseado a Nelson Mandela, ha señalado que "un pueblo que no es capaz de reconocer lo que ha sufrido, está condenado a repetir los mismos hechos". "No entendemos por qué los avances en esta materia durante el presente mandato han sido tan tímidos y escasos", ha afirmado González Rojas, según recoge IU en un comunicado.

"En esas fosas están las personas que lucharon por la democracia y la libertad, en cualquier país realmente democrático serían considerados héroes y homenajeados con honores de Estado, pero aquí todavía sus familiares siguen buscando sus restos", ha lamentado, al tiempo que asegurado que "es una vergüenza que 82 años después del golpe de estado fascista contra el Gobierno legítimo de la II República, sus víctimas continúen sepultadas y olvidadas".

Asimismo, ha agregado que de ahí que la localización, señalización, conservación y dignificación de las fosas comunes del cementerio de San Fernando "sea una de las propuestas centrales sobre memoria democrática que Adelante Sevilla", la confluencia de izquierdas en la que IU se integra de cara a las próximas elecciones municipales, recogida en su programa "marcada con el color rojo de urgente y prioritario".

Crear un Instituto Municipal de la Memoria; exhumar las fosas de Pico Reja y Monumento; incluir a Sevilla como miembro de la Red de Ciudades contra la Impunidad del Franquismo; acabar el proceso inconcluso de eliminación de los símbolos fascistas en calles, plazas y espacios públicos; o "poner en marcha las medidas necesarias para que los restos del criminal de guerra Queipo de Llano no permanezcan enterrados con honores en la basílica de la Macarena" son otras de las propuestas que IU defiende "para avanzar hacia una Sevilla más digna y democrática".