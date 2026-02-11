IU Sevilla urge soluciones ante "aislamiento" de Escuela María Inmaculada durante los cierres en Jardines de Murillo

Archivo - El concejal del Ayto. de Sevilla, Ismael Sánchez, durante la atención a los medios. A 18 de diciembre de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha reclamado al Gobierno municipal que "atienda de manera urgente las demandas de la comunidad educativa" de la Escuela Infantil María Inmaculada, ubicada en los Jardines de Murillo de la ciudad hispalense, ante los "graves problemas" que sufren las familias "cada vez que el parque se cierra por aviso meteorológico o riesgo de caída de ramas".

Según ha informado el partido en una nota, los cierres del parque "dejan sin acceso a los más de 40 niños escolarizados, generan graves problemas de conciliación y alteran de forma significativa las rutinas de los menores". Además, el cierre preventivo "obliga a las familias a improvisar soluciones cada vez que se activa un aviso meteorológico, incluso cuando no llueve finalmente, provocando un estrés añadido infantil y familiar". Según el concejal, las familias llevan años denunciando esta situación sin que ninguna administración haya ofrecido una solución estable.

"No es razonable que, ante cada episodio de lluvia o aviso meteorológico, esta escuela infantil quede aislada y las familias abandonadas a su suerte. El Ayuntamiento tiene la obligación de garantizar un acceso seguro y estable. La propuesta de retranquear el transformador y habilitar un acceso es técnicamente viable y permitiría acabar con años de incertidumbre", ha apostillado el responsable.

Por ello, Sánchez ha solicitado al Ayuntamiento que abra una vía de diálogo real y efectiva con la dirección del centro y con las madres y padres, después de meses sin respuestas claras por parte de las distintas áreas municipales y de la Junta de Andalucía.

Del mismo modo, ha propuesto que se realicen gestiones inmediatas con la compañía eléctrica Endesa para retranquear el transformador situado al inicio del parque. Esto permitiría, según la formación, habilitar un acceso seguro y permanente desde ese punto al centro educativo, evitando que los menores y sus familias dependan de decisiones de cierre del parque que no contemplan alternativas.

"Las familias denuncian la inacción institucional y la incoherencia en los procedimientos, al tiempo que recuerdan que no piden excepciones ni actuaciones arriesgadas, sino alternativas seguras y viables para que sus hijos puedan ejercer su derecho a la educación sin depender de cierres preventivos del parque", ha asegurado el titular.

Asimimo, Sánchez ha mostrado su disposición a elevar esta problemática el próximo viernes a la Comisión de Control.