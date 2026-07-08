Iza acusa al Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla) de desentenderse del Centro de Atención Infantil Temprana

La diputada de Adelante Andalucía por Sevilla, Begoña Iza, acusa al Ayuntamiento de Lebrija de desentenderse del Centro de Atención Infantil Temprana. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Adelante Andalucía por Sevilla, Begoña Iza, ha acusado este miércoles al Ayuntamiento de Lebrija de "desentenderse de un servicio esencial y que debería ser una prioridad absoluta", en referencia al Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT), que atiende actualmente a 110 niños del municipio y responsabiliza a la Junta de Andalucía de que se haga cargo del servicio sin privatizarlo.

Según ha informado Adelante Andalucía en una nota, Iza ha señalado que el centro "debería contar con siete profesionales, pero ahora mismo solo están trabajando dos", una situación que está provocando que "los menores no puedan recibir sus terapias, pese a lo fundamental que es la continuidad con sus terapeutas en los casos de dificultades del desarrollo". La diputada ha recordado que el Ayuntamiento gestiona el servicio desde 2017 pero en mayo decidió devolver las competencias a la Junta de Andalucía sin dar explicaciones y sin comunicar nada a las familias.

Según ha explicado la diputada, el Consistorio justifica la situación en "bajas de profesionales", pese a que "la Bolsa está perfectamente dotada para cubrir los puestos y aun así el Ayuntamiento se enroca". Así, Iza ha criticado que el alcalde esté incumpliendo la Ley de Infancia y Adolescencia y la Ley de Atención Temprana de Andalucía, que garantizan estos servicios esenciales.

Por otro lado, ha advertido de que "los niños no pueden seguir esperando a que la Junta y el Ayuntamiento se entiendan entre ellos". Asimismo, ha anunciado que Adelante Andalucía trasladará este asunto al Parlamento andaluz mediante preguntas escritas para que "quede negro sobre blanco cuáles son las prioridades de la Junta en relación con la atención a los niños con dificultades en Lebrija y que deje claro si va a privatizar o no el servicio".

Por último, Iza ha hecho un llamamiento al Ayuntamiento de Lebrija y a la Junta de Andalucía para que mantengan el servicio. "Nuestros niños no son números, no son peleas entre trabajadores, ni traspasos de competencias" Además, ha indicado que "necesitan que cumplamos sus derechos y que la atención temprana es un servicio fundamental", ha concluido.