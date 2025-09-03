Izquierda Unida propone que el Ayuntamiento de Sevilla guarde un minuto de silencio por Palestina

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal y concejal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha registrado una propuesta para que todas las sesiones del Pleno, Comisiones y actos institucionales que se desarrollen en la sede consistorial comiencen con un minuto de silencio en "repulsa" al genocidio que está sufriendo el pueblo palestino.

Según ha informado el partido en una nota, la iniciativa plantea que esta medida se mantenga hasta que la Junta de Portavoces considere que se ha restaurado la legalidad internacional.

Para Sánchez, "Sevilla es tierra de paz", por lo que el Consistorio "debe estar a la altura de la indignación del pueblo, adoptando medidas que den visibilidad al sufrimiento palestino no le es ajeno".

En la propuesta, el portavoz de IU ha enmarcado que la "barbarie perpetrada por el Gobierno de Israel en Gaza" está "arrasando" la tierra con el objetivo de "aniquilar a la población palestina", tal y como, según ha asegurado, se desprende de las declaraciones y en los "brutales actos ejecutados".

En este sentido, ha subrayado que "el ensañamiento contra la población civil no tiene límites", pues "miles de personas indefensas están siendo asesinadas o condenadas a morir bajo los escombros, de hambre o de sed por el bloqueo de la ayuda humanitaria".

Por ello, Izquierda Unida ha pedido que Sevilla envíe un mensaje claro de solidaridad, respeto y denuncia, por lo que ha instado a que cada Pleno, cada Comisión y cada acto institucional municipal "comience con un gesto simbólico de apoyo al pueblo palestino, para demostrar que en Sevilla no miramos hacia otro lado ante este horror".