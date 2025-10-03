Izquierda Unida Sevilla reclama al IMD una inversión "urgente" en el Centro Deportivo de San Diego

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha reclamado al Instituto Municipal de Deportes (IMD) que acometa "de manera inmediata las inversiones necesarias" para garantizar el correcto funcionamiento del Centro Deportivo de San Diego, que actualmente "presenta un estado de deterioro preocupante".

Según ha criticado la formación en una nota de prensa, las instalaciones deportivas del barrio sufren "múltiples deficiencias", como la rotura en las redes de las pistas; la necesidad de reparación de fontanería y electricidad en los vestuarios, que el vallado exterior "presenta un estado lamentable y la caldera necesita ser sustituida".

"No se puede permitir que un centro deportivo utilizado por cientos de vecinos y vecinas cada semana esté en estas condiciones. El deporte de base y los servicios públicos no pueden seguir siendo los grandes olvidados del gobierno municipal", ha subrayado el concejal de IU.

Sánchez ha recordado que la práctica deportiva es "fundamental para la salud, la convivencia y la cohesión social", y ha lamentado que la falta de mantenimiento esté "desanimando a muchas familias usuarias". "Es incomprensible que mientras se destinan recursos a grandes eventos deportivos, los barrios sigan padeciendo instalaciones deterioradas", ha señalado.

Por ello, Izquierda Unida ha instado al IMD a incluir de manera prioritaria en sus presupuestos una partida específica para la reparación y modernización del centro de San Diego, asegurando "tanto la seguridad como la dignidad en el uso de sus instalaciones".

"No hablamos de lujos, sino de cuestiones básicas: duchas que funcionen, electricidad en condiciones, una caldera que permita agua caliente y pistas seguras. El Ayuntamiento tiene la obligación de garantizarlo", ha concluido.