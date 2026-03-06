Jaime Otero, pregonero de la Feria de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) cuyo cartel realizará César Pecellín

El cartelista de la Feria de Alcalá de Guadaíra, César Pecellín, y el pregonero, Jaime Otero. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, ha dado a conocer este viernes la designación de los protagonistas de divulgar la Feria alcalareña, que se celebra la primera semana de junio de este 2026.

Según ha indicado en una nota el Ayuntamiento, el pregonero será Jaime Otero Gutiérrez, y el cartelista César Pecellín, dos personalidades de la ciudad de quienes Ana Isabel Jiménez ha destacado su trayectoria de "buen hacer y de amor por Alcalá de Guadaíra".

El pregonero, Jaime Otero Gutiérrez, es "amante de las tradiciones y muy feriante, especialmente conocido en Alcalá por su vinculación con el mundo de las hermandades". Es miembro de distintas corporaciones de la Semana Santa alcalareña y en la actualidad es hermano mayor de la Hermandad del Soberano Poder.

Tiene una larga trayectoria como costalero y capataz, llevando en la actualidad el martillo del paso de misterio de la cofradía de Pablo VI. Hizo el pregón de la Semana Santa de 2015, el Pregón del Costalero de la Hermandad de Jesús en 2014 y la Exaltación Eucarística de la Adoración Nocturna en 2017.

Por su parte el autor del cartel, César Pecellín, es un artista plástico con una amplia experiencia en el diseño gráfico, la pintura artística, la edición de vídeos y la ilustración. Estudió en la Escuela de Artes de Sevilla, en la especialidad de diseño gráfico, y tiene una amplia trayectoria en el arte visual, el escaparatismo y en la realización de exposiciones tanto individuales como colectivas.

Alcalá de Guadaíra celebrará su Feria del 4 al 7 de junio próximo. La delegada de Fiestas mayores, Rocío Bastida, ha explicado que "ya se está trabajando en diversas cuestiones" y ha adelantado que la presentación del cartel y del pregonero será el 30 de abril en el Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra, celebrándose el propio Pregón el 29 de mayo en la Caseta Municipal.