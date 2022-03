Javier Cercas presenta su última novela en la Feria del Libro de Tomares (Sevilla) en un acto con lleno de público

TOMARES (SEVILLA), 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El escritor Javier Cercas ha presentado este domingo, en la última jornada de la XIII Feria del Libro de Tomares (Sevilla) y con lleno de público en el Auditorio Municipal Rafael de León, su última novela, 'El Castillo de Barbazul', que cierra la trilogía protagonizada por el detective Melchor Marín que comenzó con 'Terra Alta' --Premio Planeta 2019-- y continuó con 'Independencia'.

Javier Cercas, que, según ha recordado el Ayuntamiento de Tomares en una nota, ya estuvo en la Feria del Libro del municipio en 2021, ha sido presentado por Cristóbal Cervantes, quien le ha pedido, parafraseando una frase suya, que "nunca deje de escribir con alegría, porque tú no haces nada si no es con alegría, como decía Voltaire".

El escritor, también Premio Nacional de Narrativa, ha destacado que para él "los lectores son iguales de importantes que los escritores. Un escritor tiene que estar exigiéndose a sí mismo el máximo para no defraudar a sus lectores, porque, si no, no vale. Un escritor se tiene que jugar el pellejo en cada libro, en cada capítulo, en cada párrafo, en cada frase, en cada palabra, porque, si no, no es un escritor. Y tiene que estar continuamente desafiándose a sí mismo, no puede acomodarse, y hacer libros como churros aprovechando la fórmula que ya sé me vale. Eso es la muerte de un escritor", ha reflexionado al respecto.

Además, Cercas ha defendido que "la mitad de una novela la escribe el autor, la otra mitad la escribe el lector". "Lo que hace el autor es poner la partitura, una novela es una partitura, y es el lector quien la interpreta y cada lector la interpreta a su manera. En eso consiste gran parte de la magia de la literatura", ha sostenido.

"Por eso, en cada libro tengo que estar a la altura, a lo mejor no lo consigo, pero tengo que intentarlo, porque hay un gran malentendido, y es creer que el protagonista de la literatura es el autor", algo que "es falso", porque "el protagonista de la literatura es el lector", según ha continuado Javier Cercas.

El autor de títulos como 'Soldados de Salamina' o 'Anatomía de un instante' ha opinado también que "un libro sin lectores es letra muerta, es cuando un lector abre sus páginas y empieza a leerlas cuando esta letra muerta cobra vida, una vida nueva y distinta en cada caso". "Sin los lectores no existiría ningún escritor".

"El Quijote está vivo porque seguimos leyéndolo, tantos siglos después desde que fue escrito. Y seguimos leyéndolo y seguimos emocionándonos. Es un libro de una modernidad absoluta, verdaderamente revolucionario. La revolución consiste en volver a Cervantes. Es el libro con el que yo sueño: fácil de leer y difícil de entender, y no se acaba nunca, esos son los libros con los que yo aspiro a escribir", ha dicho también Javier Cercas.

Además, ha manifestado que "el miedo solo lo tienen los valientes. Quien no tiene miedo, no es valiente, es temerario, porque el valiente es aquel que tiene miedo, se aguanta, y sigue adelante porque tiene que hacerlo".

VIRTUDES DEL PROTAGONISTA DE LA NOVELA

Respecto a su novela, ha explicado que "el protagonista Melchor Marín es un hombre lleno de dolor, muy violento y lleno de furia, y de deseos de venganza, esa parte se la metí yo, esas cosas las llevaba yo dentro, y para que no me matasen se las metí al personaje, pero al mismo tiempo, también es un hombre con mucha luz".

"Melchor Marín tiene dos virtudes de manera natural, sin alardes, sin hacer exhibición, porque el que alardea de una virtud no la tiene", ha reflexionado Cercas, que ha aclarado que una de dichas virtudes de su personaje "es el coraje, la valentía, que, como dijo Churchill, el coraje es el fundamento, la base de todas las demás virtudes, la que las hace posible. Sin el coraje el resto de virtudes no sirven para nada".

La otra virtud "es el carisma, un don que tienen algunas personas de aglutinar en torno a ellos una comunidad, que se sobreponen a sí mismas y que son capaces de hacer cosas extraordinarias", ha señalado Javier Cercas, que ha agregado que no quiere "políticos carismáticos, sino políticos que me resuelvan los problemas y nos permitan vivir bien".

Tras manifestar que "la vida es complicada, pero los seres humanos también somos capaces de hacer cosas extraordinarias", Javier Cercas ha indicado que la que ha presentado este domingo en Tomares es "la novela más luminosa y más esperanzada que he escrito".

Ha abundado que "la pregunta fundamental de este libro es: ¿es legítima la venganza cuando la justicia no nos hace justicia? ¿Es legítimo saltarse las normas y tomarse la justicia por nuestra mano? Cualquier persona civilizada diría que no, y como dice uno de los personajes de mi novela: Quien no respeta las formas de la justicia no respeta la justicia".

EL "PLACER" DE LA LITERATURA

"Pero eso ocurre en la realidad, en la ficción, en la literatura, en las novelas, en el arte las cosas ocurren de una forma distinta", ha apostillado Javier Cercas, quien ha sostenido que "la literatura es un placer y una forma de conocimiento como el sexo". Por eso, ha proseguido, "cuando alguien me dice que no le gusta leer, lo único que se me ocurre es darle el pésame y acompañarle en el sentimiento, pues no sabe lo que se está perdiendo".

Pero "la forma de conocimiento de la literatura no es la forma de conocimiento del periodismo, de la historia o de la ciencia, es opuesta. Lo que hace la literatura, las novelas, es poner en cuestión nuestras certezas más arraigadas, sacarnos de nuestras casillas, obligarnos a empatizar, comprender a personas, actitudes, ideologías, que no son las nuestras o que en la vida real no aprobamos".

Para Cercas, "a cambio del placer que nos proporciona la literatura, el arte, el cine, lo que hace también es complicarnos la vida. Los escritores somos lo contrario que los políticos, los buenos políticos lo que hacen es simplificarnos la vida para que podamos disfrutarla. Los escritores damos placer, pero a cambio le complicamos la vida a la gente", ha advertido.

También ha defendido que "cualquier excusa es buena para reírse de uno mismo", y que él no concibe sus novelas y la literatura en general, "sin humor o sin ironía, y si uno no es capaz de reírse de uno mismo, no tiene derecho a reírse de nada ni de nadie".

Javier Cercas ha manifestado también este domingo que "una novela no es exactamente una mentira, pero se le parece bastante". "Mentir en latín significa mentir e inventar", ha explicado, y ha citado "un verso de Horacio fantástico refiriéndose a Homero, que dice 'así inventa o así miente, mezclando lo falso con lo verdadero'. Eso es lo que es la literatura de verdad. Eso es la ficción, y para que esa mentira sea verosímil y la gente se la crea, tienes que conocer muy bien la verdad. Y para ello, documentarte", ha argumentado el escritor.

Su presentador, Cristóbal Cervantes, que ha agradecido al Ayuntamiento la celebración de esta Feria, ha cerrado la conferencia de Javier Cercas parafraseando una frase suya: "Lo mejor que le puede pasar a la literatura es que sea popular y que le diga cosas a la gente. Lo peor sería encerrarse en su búnker y después quejarse de que no hemos leído".