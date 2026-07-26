Javier Fernández anima a Antonio Muñoz (PSOE) a ser candidato a la Alcaldía de Sevilla: "Tiene ganas, ilusión y fuerza"

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, en una entrevista concedida a Europa Press. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha ratificado que, hasta ahora, el actual portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, es "el único" que ha expresado su intención de postularse como candidato socialista a la Alcaldía hispalense en las elecciones locales previstas para mayo de 2027, y ha agregado que él le anima "directamente a que se presente" a las posibles primarias que celebre su partido para elegir candidato si tiene la "ilusión" y la "fuerza" que el también exalcalde asegura tener.

Así lo ha señalado Javier Fernández en unas declaraciones a Europa Press al hilo del procedimiento de designación de candidatos socialistas para las próximas elecciones municipales de 2027, que en el caso del PSOE andaluz se llevará a cabo durante el mes de septiembre para las localidades de más de 20.000 habitantes.

El también presidente de la Diputación de Sevilla ha recordado que el PSOE cuenta con procesos de primarias para elegir a sus candidatos en determinadas circunstancias, y ha defendido que éstas "no son buenas ni malas en sí mismas".

"Las primarias son muy buenas en algunos casos porque te llevan directamente a gobernar cuando sirven como gasolina de ilusión", ha añadido Javier Fernández antes de apostillar que, según embargo, en el PSOE también tienen "experiencia en la organización del partido de primarias que no se han hecho del todo bien, y que al final lo que hacen es que lastran y dividen más que une".

Con lo cual, "las primarias son buenas o malas dependiendo de cómo tengamos la capacidad de gestionarlas internamente", ha opinado el dirigente provincial socialista, quien ha confirmado que, en el caso de la elección del candidato del PSOE a la alcaldía de Sevilla capital, el partido convocará primarias para su celebración el próximo mes de septiembre, y Antonio Muñoz es el único candidato que hasta ahora "ha dicho públicamente" que quiere ser el cabeza de lista socialista, como ya lo fue en los anteriores comicios de 2023, a los que concurrió como alcalde tras haber relevado en esa responsabilidad en el tramo final del mandato al también socialista Juan Espadas.

Javier Fernández ha subrayado que para presentarse a las primarias "hay que recoger un importante número de avales", de hasta "un 15%", y ha animado a quien "quiera dar un paso adelante", a darlo, porque "es su momento", si bien ha confirmado que, por ahora, "solamente" conoce a "un candidato que en público y en privado" le "ha dicho que se va a presentar y que tiene ganas, ilusión, fuerza", ha abundado en referencia a Antonio Muñoz.

"Evidentemente, yo lo animo directamente a que se presente si tiene esa ilusión, esa fuerza". "Por parte nuestra no hay ningún problema", ha agregado el líder del PSOE sevillano antes de apostillar que si algún otro representante socialista le dice que también se quiere presentar a este proceso, le animará a que lo diga "públicamente cuanto antes", y que se presente, porque "nadie es tan democrático como el PSOE", que impulsa primarias que son "muy transparentes".

Así, Javier Fernández ha destacado que en esas primarias "hay unos censos, la gente tiene que recoger unos avales" de compañeros que digan que apuestan por tal o cual candidato para unas elecciones, por lo que, "donde tenga que haber primarias, que las haya", ha expresado.

Sin embargo, el secretario general del PSOE de Sevilla también ha señalado que, si "se pueden evitar" las primarias "porque haya acuerdos políticos de unanimidad en los sitios donde se pudieran plantear, pues está bien también". "Pero si llega el momento de votar internamente en el partido, la militancia es soberana y es quien tiene que decidir cómo y de qué manera se organizan los procesos electorales", ha agregado Javier Fernández para concluir.