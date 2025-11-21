Javier Fernández destaca el papel de los recursos y la conciliación para el "relevo generacional" en el campo de Sevilla

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, en el XII Congreso Provincial de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG-Sevilla, en Los Palacios y Villafranca (Sevilla). - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

LOS PALACIOS y VILLAFRANCA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha asistido este viernes a la clausura del XII Congreso Provincial de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG-Sevilla, en Los Palacios y Villafranca (Sevilla). En el encuentro ha puesto en valor el papel de los recursos y la conciliación para "que se produzca un relevo generacional" en el campo.

Según una nota remitida por la institución provincial, Fernández ha destacado el papel de la agricultura como un sector "absolutamente estratégico" en la provincia. "Generáis empleo, generáis riqueza, le dais de comer a la gente y, sobre todo, cohesionáis también a nuestros municipios", ha subrayado.

Por su parte, el presidente ha puesto el foco en la necesidad que el relevo generacional venga acompañado de una "definitiva incorporación" de la mujer al sector agrario sevillano. "Hay que buscar espacio para que los relevos generacionales se incorporen, siempre que su trabajo en el campo, en la explotación de las fincas y de las tierras, permitan también disfrutar de calidad de vida, sin la que se provoca que la gente joven no dé el paso para hacerse cargo de la agricultura", ha indicado.

Asimismo, Fernández ha enunciado los retos a los que, en su opinión, tiene que atender la agricultura sevillana. En concreto, el cambio climático, la escasez de agua y la subsiguiente modernización del regadío, la innovación en técnicas de trabajo pero también en la búsqueda de cultivos más resistentes a las nuevas condiciones climáticas.

En esta línea, también ha resaltado el debate en torno a la PAC. Ha asegurado que la propuesta actual "no viene a resolver y no viene a dar respuesta a las demandas y a las necesidades que hay". En este sentido, ha defendido "la contundencia" del Gobierno de España. "Habrá que coger esa bandera y seguir insistiendo para que sea una propuesta que permita tener en cuenta todas las cuestiones sobre esos retos que tiene el campo de cara al futuro", ha indicado.

En este acto de clausura, con el secretario provincial de COAG-Sevilla, Sebastián González Lineros, han participado también José Antonio Troncoso, director de la Oficina Comarcal Agraria La Campiña, que tiene su sede en Écija; Francisco Arenas, responsable del Centro Ifapa Las Torres de Los Palacios y Villafranca, y el alcalde de este muncipio, Juan Manuel Valle.

Por su parte, Valle ha reivindicado que las infraestructuras del Centro Ifapa Las Torres de Los Palacios y Villafranca se reconviertan "en un gran centro de formación en materia agro ganadera, dada la ubicación estratégica que tiene en un pueblo como Los Palacios y Villafranca, que siempre ha ido de la mano de COAG, como organización con un arraigo grande en Andalucía y en la Comarca del Bajo Guadalquivir".

También ha incidido Valle en "los momentos complicados que vive el campo" en su comarca, "con familias que viven de la agricultura en vilo por el cierre de la azucarera de Jerez y tras haber padecido las OCMs del algodón y de la remolacha durante las últimas décadas".

"Vosotros sabéis mejor que nadie la importancia de ser coherentes cuando se dicen cosas en Andalucía y cuando se votan otras en Europa. Porque las políticas de Europa vienen porque hay grupos políticos que votan en Europa acciones que no responden a las necesidades del campo en Andalucía. El campo lo que necesita es cariño, compromiso y entender perfectamente que sin la agricultura no se vive", ha concluido.