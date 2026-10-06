Javier Fernández sobre la elección de Dos Hermanas para iniciar precampaña: "Sánchez quería estar donde comenzó todo"

Archivo - El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, en una entrevista concedida a Europa Press. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario provincial del PSOE, Javier Fernández, ha celebrado este martes 6 el anuncio del presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, de comenzar su primer fin de semana de precampaña de cara a las elecciones generales en el municipio hispalense de Dos Hermanas, y ha asegurado que "a título personal él quería comenzar en el sur, en Sevilla y expresamente donde para él comenzó todo".

En un acto público con atención a los medios asociado a la presentación del anteproyecto de presupuesto para 2027 de la Diputación de Sevilla, el también presidente de la citada institución provincial ha concretado que para los socialistas sevillanos es un "tremendo orgullo" y una "gran responsabilidad" que el máximo dirigente del Ejecutivo haya escogido "una vez más" a la provincia de Sevilla para comenzar su precampaña.

"No se nos elige por casualidad, sino porque realmente somos una de las grandes fortalezas y una de las provincias en las que siempre se responde al Partido Socialista", ha considerado Fernández, al tiempo de indicar que esta elección llega en un contexto "intenso de asambleas internas de comités provinciales" y de configuración de listas hasta llegar al "proceso final interno que acabará el 17 de octubre en un comité federal en Madrid".

De este modo, el secretario general del PSOE vuelve a elegir un municipio considerado "bastión electoral" de los socialistas en Andalucía para protagonizar un primer gran acto de precampaña al igual que ya hiciera ante los anteriores comicios generales de 2023, cuando Pedro Sánchez lanzó su carrera a dichas elecciones con un acto el domingo, 18 de junio, de aquel año.

Fuentes del PSOE andaluz consultadas por Europa Press han confirmado que, tal como han avanzado algunos medios, en dicho acto estará también la secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, que fue quien encabezó la candidatura socialista al Congreso por Sevilla en las anteriores elecciones generales de 2023.

Dos Hermanas fue también el municipio desde el que Pedro Sánchez anunció, en enero de 2017, que se presentaría a las primarias para recuperar la Secretaría General del PSOE de la que había dimitido el 1 de octubre de 2016 tras un convulso Comité Federal marcado por su oposición a que su grupo parlamentario se abstuviera para facilitar la investidura de Mariano Rajoy (PP) como presidente del Gobierno tras los comicios celebrados el 26 de junio de aquel año.

En Dos Hermanas, municipio de casi 130.000 habitantes, gobierna con mayoría absoluta el PSOE, entre 1983 y 2022 de manera ininterrumpida de la mano de Francisco Toscano, y desde ese último año a través de Francisco Rodríguez, tras la renuncia del primero a la alcaldía nazarena.

El mitin de este sábado llegará además a algo más de seis meses de las elecciones municipales previstas para el 23 de mayo de 2027, a las que volverá a concurrir Francisco Rodríguez con la aspiración de revalidar la mayoría absoluta de la que disfruta en este mandato tras vencer en las locales de 2023 con 16 concejales, los mismos que había obtenido el PSOE en 2019 y dos más de los que otorgan la mayoría absoluta en ese ayuntamiento.

En suma, el secretario provincial socialista ha valorado positivamente que esta "precampaña que va a ser eterna" hasta el 29 de noviembre, fecha fijada para la votación estatal, dé comienzo en la provincia hispalense. "En este caso no será en el Lago de la Vida razones de seguridad. Lo haremos en el Auditorio de Dos Hermanas al aire libre", ha añadido.

Además, Fernández ha emplazado al 17 de octubre para conocer "definitivamente las listas" y las "primeras grandes líneas del programa electoral y del borrador del programa electoral y del proyecto políico para las elecciones del 29".