Javier Fernández (PSOE) cree que la fecha de las generales "no tendrá afección en el resultado" de las locales de 2027

1103446.1.260.149.20260719102953 El secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación Provincial, Javier Fernández. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, cree que la fecha por la que finalmente opte el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para celebrar elecciones generales en España "no tendrá afección en el resultado" de los comicios municipales previstos para mayo de 2027.

Así lo ha venido a trasladar el también presidente de la Diputación Provincial de Sevilla en declaraciones a Europa Press después de que el presidente del Gobierno haya descartado que el año que viene se celebre un "superdomingo" electoral como el que se produciría si coincidieran el mismo día las próximas elecciones generales y las locales y autonómicas que ya están previstas para mayo de 2027.

Javier Fernández ha defendido que los ciudadanos, que son las personas que "construyen la democracia, son muy listos", y han adquirido "un nivel de madurez electoral, de madurez democrática", que les permite saber "en cada momento" a qué convocatoria electoral acude a votar.

En esa línea, ha subrayado que, en unas elecciones municipales, la ciudadanía sabe que "tiene que votar a su alcalde o alcaldesa", y las "políticas locales" que se apliquen, "la política de cercanía, de ventanilla única".

El presidente de la Diputación y líder de los socialistas sevillanos ha llamado la atención acerca de que se dan ocasiones en las que un mismo votante se decanta por el PSOE en unas elecciones locales y por el PP en comicios de otro tipo, o al revés, porque "vota a su alcalde o viceversa", y ha añadido que, si no, "no se entendería que, por ejemplo, haya en Sevilla varios pueblos donde hay alcaldes independientes gobernando".

Así, Javier Fernández ha apuntado que los electores que votan a "un alcalde independiente en unas elecciones municipales, cuando llegan unas generales votan otra opción política" distinta, y ha considerado que las "incondicionalidades" en política se "han perdido, y la gente ya vota lo que cree mejor para él, para su entorno y para la sociedad en su conjunto".

También ha llamado la atención acerca de que cada 20 años coinciden el mismo día en España las elecciones al Parlamento europeo y las municipales, y se dan casos en los que una misma persona vota a un partido en uno de dichos comicios y a otro en otro, de forma que "nunca coinciden los resultados, aun siendo las elecciones el mismo día y a la misma hora".

RECUERDA QUE SÁNCHEZ YA HA DESCARTADO UN "SUPERDOMINGO" ELECTORAL

"Por lo tanto, yo creo sinceramente que es indiferente el que las elecciones generales sean antes o después" de las municipales, ha declarado el líder del PSOE de Sevilla, que ha recordado que el presidente del Gobierno "ya ha dicho que serán en el año 2027, que se va a agotar la legislatura", y que "no va a haber 'superdomingo'" electoral.

Fernández ha añadido que lo más "normal" es que las elecciones generales se celebren así en el "primer trimestre" del año que viene, o ya en el mes de julio, y ha opinado que ambas posibles fechas tienen una "parte buena" y otra "mala", pero no en el sentido de que crea que "vaya a haber un efecto de afección" del resultado de una de las elecciones con respecto a las otras, según ha puntualizado.

Así, el secretario general del PSOE de Sevilla ha aventurado que cuando se convoquen las elecciones generales, la gente sabrá "lo que va a votar y tendrá que poner en valor, en la balanza, qué quiere, qué valora de lo actual y qué quiere para el futuro", mientras que, "cuando lleguen las municipales, la gente votará sin ningún tipo de problema pensando en su alcalde".

En esa línea, Javier Fernández ha defendido que "hay que confiar en la capacidad reflexiva y en la madurez de la gente", que "es inteligente y nunca se equivoca", según ha sostenido. "Creo que la democracia nunca se equivoca", ha zanjado en esa línea el líder del PSOE sevillano y presidente de la Diputación Provincial.