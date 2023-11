Javier Fernández reivindica en Sevilla "un día para la denuncia, la condena, el compromiso y la esperanza"

SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández de los Ríos, ha resaltado este sábado que "hoy es un día para la denuncia, la reivindicación y la condena. Pero también un día para el compromiso, el recuerdo y la esperanza de poder acabar con esta lacra social todos y todas juntas".

Antes de comenzar la marcha del 25N en Sevilla, a la que han acudido unas 1.500 personas según datos de la Policía Nacional, y acompañado por la secretaria de Igualdad, Rosario Andújar, Fernández ha deseado que "en un futuro próximo no tengamos que estar en estas manifestaciones porque no haya que lamentar ningún asesinato de mujeres".

El dirigente socialista ha apuntado que "una sociedad que se precie democrática no puede tolerar las cifras de asesinatos de este año, 52 mujeres en España, 17 en Andalucía y tres en la provincia de Sevilla". "No podemos ni mirar para otro lado, ni hacer oídos sordos a una de las grandes lacras sociales que tenemos en España. Si hubiesen muerto 52 personas a manos del terrorismo, sería un gran problema de país. Desafortunadamente la violencia de género no forma parte de la agenda personal y colectiva. Ese es el reto", apostilló.

Fernández ha tenido un mensaje de recuerdo en especial para las tres mujeres de la provincia: Utrera, El Rubio y Sevilla capital, asesinadas este año.

Por su parte, Rosario Andújar ha hecho hincapié en que "los socialistas sevillanos decimos hoy a la violencia de género 'Se Acabó'. El 25N es una oportunidad para unirnos y reivindicar soluciones".