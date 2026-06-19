Javier Fernández señala a Antonio Muñoz como candidato en 2027: "Nadie me ha dicho que quiera competirle en primarias"

El presidente de la Diputación de Sevilla y secretario general del PSOE sevillano, Javier Fernández en los 'Encuentros Ser'. - ROCIO RUZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla y secretario general del PSOE sevillano, Javier Fernández, ha señalado este viernes, 19 de junio, al exalcalde y actual portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, como referente de los socialistas para recuperar la Alcaldía de la capital en las elecciones municipales previstas para el 2027 y ha asegurado que, por el momento, nadie le ha comunicado su intención de disputarle la candidatura en las primarias del partido.

"No me ha dicho nadie que vaya a dar un paso adelante para competir con Muñoz en las primarias. No me lo ha dicho nadie, ese es el titular", ha esgrimido el presidente en su intervención en los 'Encuentros Ser' organizados por Radio Sevilla, si bien ha añadido que, como sucede en otros procesos internos, "siempre hay algunos" candidatos alternativos. "Esa es la democracia interna".

"Sevilla capital tiene 2.500 militantes y se abre un proceso en el que quien quiera presentarse puede hacerlo si reúne los avales necesarios. Somos muy democráticos en ese sentido y, si hay algún candidato o candidata alternativa, perfecto", ha detallado.

En este sentido, Fernández ha aseverado que Muñoz cuenta con "toda la confianza y cariño" de la formación, misma vez que ha apuntado como objetivo "claro, ineludible, y principal" del PSOE provincial recuperar la Alcaldía de la capital andaluza.

"Ese es el gran reto para los socialistas sevillanos. Recuperar la alcaldía de Sevilla por la simbología e importancia que tiene. Pensamos que cuando Sevilla está gobernada por los socialistas es una ciudad mejor", ha insistido.

El dirigente ha remarcado que el próximo 27 de junio se celebrará un comité federal del PSOE que fijará el calendario de los procesos internos para la elección de candidatos de cara a las próximas elecciones municipales, al tiempo que ha señalado que Muñoz ya ha dado "un paso adelante" y ha anunciado "desde el primer día" su intención de ser candidato.