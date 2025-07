Jeromo Segura, Chico Pérez y Curro González protagonizan la agenda cultural de Sevilla la primera semana de agosto

SEVILLA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sevilla acoge esta semana una intensa programación cultural que combina música en vivo, teatro patrimonial y exposiciones en espacios emblemáticos de la ciudad, donde destacan los conciertos y espectáculos de Chez Luna, Jeromo Segura o Chico Pérez, además de las exhibiciones de varios artistas reconocidos como Dionisio González, Luis Gordillo y Curro González.

De esta manera, el Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha informado mediante una nota de prensa sobre la programación cultural disponible entre el 31 de julio y el 6 de agosto en Sevilla. En este contexto, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha declarado que "en Sevilla, la cultura no se toma vacaciones, se despliega en palacios y jardines para seguir latiendo con la ciudad, a través de la música, la memoria y el encuentro".

'Noches de verano en el Palacio Marqueses de la Algaba' --celebrado al aire libre todos los martes, miércoles y jueves de julio y agosto en uno de los patios históricos de Sevilla--, ofrecerá en total 28 conciertos, que "irán del soul al flamenco, del blues al jazz manouche, del Mediterráneo al Mississippi", con la participación estos próximos días de Chez Luna, Balsamía y Kid Carlos Band.

Por su parte, la vigesimosexta edición de 'Noches en los Jardines del Real Alcázar' acogerá conciertos hasta el 20 de septiembre en uno de los espacios patrimoniales "más emblemáticos" de la ciudad. La programación recorre sonidos y tradiciones musicales vinculadas a la historia del recinto flamenco, música clásica, jazz, fado o barroco, interpretados por artistas nacionales e internacionales en un "entorno nocturno privilegiado", ha expresado el Consistorio.

Así, en la primera semana de agosto tendrán lugar los espectáculos 'Satie en mis ojos' con Diego Villegas y José Alberto Morales; 'Toronjo, Segura - Olosno, Huelva' con Jeromo Segura; 'Ecos del tiempo' con Chico Pérez; 'Way down wonder in New Orleans (Músicas de raíz en la Nueva Orleans del siglo pasado)' con Padilla Siblings y 'Reconciliación' con Ayres Extemporae.

El Real Alcázar también presenta una nueva edición de sus 'Visitas Nocturnas Teatralizadas', dedicadas este año a la Boda Imperial de Carlos V e Isabel de Portugal, celebrada en 1.526 en el propio palacio. Con guion de Alfonso Zurro y la colaboración del Teatro Clásico de Sevilla, las funciones --que duran 75 minutos-- se celebran todos los jueves y viernes hasta octubre.

Asimismo, ya están a la venta las entradas del 'Festival de Ópera de Sevilla', que arranca una nueva cita bienal, cuya primera edición se celebrará del 25 de septiembre al 12 de octubre de 2025. En esta línea, Angie Moreno ha asegurado que este proyecto "situará a nuestra ciudad como referente en el circuito lírico internacional".

EXPOSICIONES DURANTE ESTA SEMANA

La exposición virtual 'El Palacio de los Archivos', en el actual Archivo Histórico Provincial de Sevilla --antes fue una Alhóndiga medieval, luego un Palacio de Justicia y "hasta hogar de una colonia de gatos"-- es una muestra "única" que recorre siglos de historia urbana, desde el siglo XIII hasta nuestros días, a través de planos, fotografías y documentos inéditos de los fondos del Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía.

Ambas instituciones se han unido para contar la historia compartida de un edificio "clave" desde el abasto de pan de la ciudad hasta los juzgados, pasando por la lucha ciudadana y la memoria popular.

La Asociación de Vecinos Estrella Andaluza, por su parte, inaugura 'Mirada a la Bachillera', una "conmovedora" exposición fotográfica dedicada a la historia del barrio. La exhibición, que se mantendrá hasta el final del verano, es fruto de la recopilación y digitalización realizadas por 'La Digitalizadora de la Memoria Colectiva', que rescata momentos, rostros y rincones que forman parte de la identidad vecinal.

'Siguiendo el Camino Torcido', de Curro González, se trata de una retrospectiva sobre los más de cuarenta años de trayectoria de Curro González a través de obras inéditas, grandes formatos y guiños a referentes como Hogarth, Matisse o Bruegel. Reúne, por primera vez, todas las disciplinas que ha explorado el artista: pintura, dibujo, escultura y vídeo-animación, y estará disponible hasta el 28 de septiembre.

Otra de las exhibiciones disponibles esta semana es 'Otra Taxonomía de las Nubes', de Dionisio González. Con ella se cierra el ciclo 'Cuatro miradas al universo' de González, donde "se pueden apreciar" todas las aristas del trabajo del artista y su "particular forma de ver", integrado por la instalación de la pieza 'Estos días azules y este sol de la infancia' en Las Setas de Sevilla, la obra 'Transfigured Shönberg' en el C3A de Córdoba y la exposición 'Homo Migrans' en la Fundación Valentín de Madariaga.

'Cancel (específico, rectangular)', del artista Juan Suárez, es una escultura que se ha incorporado al patio de Carlos III de la Real Fábrica de Artillería. La pieza, que "dialoga con la arquitectura histórica del recinto", simboliza "la apertura del patrimonio industrial sevillano al arte contemporáneo y a la ciudadanía", ha manifestado el Consistorio.

Además, Casa Fabiola ha acogido 'Fiestas de Primavera', una exposición que recorre las celebraciones más emblemáticas de la ciudad --Semana Santa, Feria de Abril, Cruces de Mayo, Corpus Christi y El Rocío-- a través de obras de la colección Mariano Bellver y Dolores Mejías.

Comisariada por Roque Rubio, Rocío Pérez y Carolina Blancar, la muestra "invita a reflexionar" sobre cómo la inteligencia emocional y la inteligencia artificial interpretan las fiestas populares sevillanas. Sin embargo, solo estará disponible hasta este jueves 31.

También este jueves será el último día para visitar 'Cabeza de animal', la obra más reciente del artista sevillano Pedro Mora, en la exposición del mismo nombre, donde "desafía las convenciones de la escultura y el dibujo", ha declarado el organismo.

Finalmente, 'Retroalimentación', de Luis Gordillo, artista sevillano que ha ganado el Premio Nacional de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura, es una exhibición de piezas pertenecientes a las diferentes etapas de su trayectoria, que van desde los años 70 hasta la actualidad.

En las cuatro salas que ocupa la muestra conviven fotografías, recortes de prensa, pinturas y dibujos que "evidencian la obsesión de Gordillo por el rostro humano, con gran presencia de lo artesanal", ha señalado la Institución. La exposición se podrá visitar hasta el 20 de diciembre.