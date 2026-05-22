Jorge Rico Morales, primer premio del 53 Concurso Internacional de Pintura de Paisajes de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Archivo - Imagen de archivo de la exposición del Concurso Internacional de Pintura de Paisajes de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - ALCALÁ DE GUADAÍRA - Archivo

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El artista alcalareño Jorge Rico Morales ha sido el ganador del 53 Concurso Internacional de Pintura de Paisajes de Alcalá de Guadaíra con la obra titulada 'Tarde en Adufe'. En total se han presentado de 358 pinturas de muy diversos orígenes nacionales e internacionales. El segundo premio ha recaído en José Luis Romero Gándara, con 'Doñana desde el Cerro de los Ángeles V' y el tercer premio en Julen Oroz Sánchez con 'Cuando la tarde moría'.

Según ha informado el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra en una nota, el jurado ha destacado "el elevado nivel de calidad de las obras llegadas a la segunda fase del concurso, así como la satisfacción por la exposición final".

En este contexto, el delegado de Patrimonio y Museos en el Ayuntamiento, Christopher Rivas, ha destacado la calidad de las obras presentadas porque "reafirma el prestigio del concurso alcalareño en los circuitos artísticos de la pintura nacional e internacional". De igual modo, "nos da aún más relieve como cuna del paisajismo y reedita nuestro homenaje permanente a los grandes pintores del XIX y principios del XX de la escuela del paisajismo sevillano que hicieron de Alcalá de Guadaíra su lugar de encuentro y principal fuente de insiración", ha añadido.

En concreto, el primer premio está dotado con 3.500 euros; el segundo con 2.900 euros y el tercero con 2.300 euros. Esta edición del certamen de pintura de paisajes ha recibido obras de Barcelona, Madrid, Asturias, Segovia, Burgos, Valencia, Murcia, Cádiz, Córdoba, Sevilla, Málaga. Del extranjero han llegado pinturas de Letonia, Chile, Italia, México, Brasil o Argentina, entre otros.

Tras la primera selección del jurado, 50 obras pasaron a la segunda fase. Posteriormente, la sesión final del proceso de calificación se celebró en el Museo de la ciudad el 15 de mayo. Entre los acuerdos adoptados, ha destacado la selección de 37 obras que formarán parte de la exposición para la que el Ayuntamiento ofrecerá más información sobre fechas y horarios en breve.

JORGE RICO MORALES

Estudió Bellas Artes en la Universidad de Sevilla y ejerce como profesor de Dibujo desde 1998. Actualmente da clases en el IES Albero de Alcalá de Guadaíra.

Además, ha sido premiado en dos ocasiones en el Concurso Promoción Jóvenes Pintores de Alcalá de Guadaíra (1993 y 1994), en el Concurso Nacional de Pintura de Alcalá de Guadaíra, también en dos ediciones (1995 y 1997) y en el de Pintura Rápida de Paisajes de esta misma localidad en el año 2001.

Realizó el Cartel de Carnaval de Alcalá de Guadaíra 2014. Además, ha sido el autor de carteles de feria y de carnaval de algunos pueblos de la provincia de Sevilla como Lora del Río (1998 y 2001), La Rinconada (1998 y 1999) y Brenes (1998). Fue también el autor de las ilustraciones del Cuento de la Cabalgata de Reyes de Alcalá en 2008 y del cartel anunciador de ésta en 2010.