Jornada de puertas abiertas este sábado en la Universidad CEU Fernando III y CEU FP Sevilla

Jornada de puertas abiertas de la Universidad CEU Fernando III en Sevilla.

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad CEU Fernando III y CEU FP Sevilla han anunciado este miércoles una jornada de puertas abiertas para conocer su campus en Bormujos este sábado 13 de diciembre a las 11,30 horas.

En su segundo año académico, la Universidad CEU Fernando III ha superado los 1.000 alumnos ofreciendo 15 grados y 7 dobles grados en áreas como Ciencias de la Salud y de la Vida, Ingeniería, Ciencias Empresariales y Jurídicas, Humanidades, Educación y Deporte, además de másteres universitarios y títulos propios, según una nota remitida por la institución.

Con la nueva programación académica, ya recogida en el BOJA, la Universidad prevé alcanzar en 2026/27 los 20 grados, 7 dobles grados y 5 nuevos másteres.

Entre las novedades previstas han destacado los grados en Odontología, Ingeniería Biomédica, Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, Ingeniería Matemática y Educación y Gerontología; así como nuevos másteres universitarios en Acceso a la Abogacía y Procura, Gestión y Dirección de Centros Educativos, Enfermería de Urgencias, Emergencias y Cuidados Críticos, Neuroeducación y Psicomotricidad, y Nutrición Deportiva, Rendimiento y Salud.

Por otro lado, la CEU FP Sevilla ha superado en este curso 2025/26 los 900 alumnos, "alcanzando su mayor cifra histórica de matriculación". El centro ofrece actualmente 2 grados medios, 17 grados superiores y 2 másteres de FP o cursos de especialización, en áreas como educación, deporte, salud, empresa y tecnología.

Durante la jornadas, los asistentes podrán conocer las instalaciones, resolver dudas y descubrir todas las opciones formativas que ofrece el CEU en Sevilla, además de su plan de becas y ayudas, los programas internacionales y de prácticas en empresa.