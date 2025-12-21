José Antonio Rueda, campeón del mundo de Moto3, recibe el Galardón Joven del Año 2025 de Los Palacios (Sevilla)

El campeón del mundo de Moto3, José Antonio Rueda, junto con el alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, y el delegado municipal de Deportes, Manuel Carvajal. - AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) ha entregado este domingo, 21 de diciembre, el Galardón Joven del Año 2025 al campeón del mundo de Moto3, José Antonio Rueda. En el acto, la Asociación de Productores de Tomate de Los Palacios ha obsequiado al piloto con su peso en el popular "bombón colorao" un total de 61,8 kilos.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la actividad se ha desarrollado en un salón de plenos totalmente abarrotado y ha contado con la presencia del alcalde Juan Manuel Valle, el delegado municipal de Deportes, Manuel Carvajal, miembros de la Corporación Municipal y representantes la Federación Andaluza de Motociclismo, del mundo del motor y del tejido asociativo local, así como familiares y amigos del piloto.

José Antonio Rueda, que la próxima temporada competirá en la categoría de Moto2, ha firmado en el Libro de Honor del Ayuntamiento, pero, a causa de la lesión que arrastra en su mano derecha, ha dictado al alcalde su dedicatoria.

"Estoy súper orgulloso de ser el primer andaluz de Los Palacios y Villafranca en ser campeón del mundo en un año que recordaré siempre. Gracias a todos por hacerlo posible y al pueblo de Los Palacios y Villafranca por este reconocimiento", ha trasladado.

Por su parte, el alcalde, Juan Manuel Valle, ha expresado que "es un orgullo haberle entregado a José Antonio el Galardón Joven del Año 2025 por muchos motivos". "Uno, lógicamente, por sus méritos, porque lo venimos siguiendo desde hace ya muchos años como Ayuntamiento, todo el pueblo, y somos conscientes de la importancia de lo que ha conseguido", ha subrayado Valle, añadiendo que, "más allá del título de campeón del mundo, que ya es algo excepcional, él ha hecho realidad sus sueños, y eso es muy difícil".

Asimismo, el alcalde ha señalado que, como campeón del mundo, José Antonio ha recibido ya premios en las galas del Mundial de Motociclismo, "y nosotros, como pueblo, además de estar orgullosos por ese título, le reconocemos lo que representa para la juventud de Los Palacios y Villafranca".

"Con su juventud, con los valores de humildad, sacrificio, esfuerzo y capacidad de superarse ante las adversidades, lanza un mensaje potente a los jóvenes no solo de nuestro pueblo, sino de todo el mundo. La proyección de un campeón del mundo llega a todos los rincones del globo", ha expuesto el primer edil.

Valle también ha subrayado la importancia del esfuerzo y el talento. "Cuando se tiene un sueño, a veces, con esfuerzo y talento, se pueden hacer realidad. No todo el mundo va a ser campeón del mundo, pero José Antonio ha demostrado que con pasión, esfuerzo y humildad, se puede llegar lejos, y eso es un mensaje muy bonito para todos los jóvenes".

Además, ha valorado el papel fundamental que ha jugado la familia de José Antonio Rueda en la carrera del piloto. "Su familia ha estado presente y apoyando a José Antonio desde que era muy pequeño. Han trabajado sin descanso, han estado ahí en todo momento. Este triunfo es el resultado de mucho esfuerzo y sacrificio familiar, y este galardón también es para ellos".

Según ha puesto en valor el Ayuntamiento, el palaciego José Antonio Rueda Ruiz, que ha vivido desde siempre con su familia en la pedanía de Los Chapatales, ha firmado una temporada histórica al convertirse, con solo 19 años, en el primer piloto andaluz en conquistar un Campeonato del Mundo de motociclismo, logrando el título en la categoría de Moto3.

Su trayectoria deportiva, marcada por el esfuerzo, la constancia y la humildad, lo ha hecho merecedor del Galardón Joven del Año 2025, un reconocimiento aprobado por unanimidad por el Pleno Municipal en sesión extraordinaria celebrada el pasado 22 de octubre.

Fue campeón de España de Minivelocidad con solo ocho años, campeón andaluz y nacional de Minimotos a los once, y único piloto en la historia en conquistar en una misma temporada el FIM JuniorGP y la Red Bull Rookies Cup. Tras el campeonato del mundo de esta campaña, la próxima temporada saltará a la categoría de Moto2, dando un nuevo paso en su carrera deportiva.