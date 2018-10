José Joaquín Gallardo, convencido de que Sevilla contará más pronto que tarde con la Sección de Apelación Penal

Publicado 03/08/2018 11:25:25 CET

El decano del Colegio de Abogados de Sevilla se ha mostrado "convencido" de que la ciudad contará "más pronto que tarde" con una nueva Sección de Apelación Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) porque "los datos numéricos" de apelación en segunda instancia "ya evidencia la necesidad" de su ubicación en la capital andaluza.

Así se ha posicionado el decano de los abogados sevillanos después de que la pasada semana el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informara favorablemente del Proyecto de Orden Ministerial por el que se dispone para el 1 de septiembre, como fecha de efectividad, de una plaza de magistrado en la Sala de lo Civil y Penal en el TSJA y del inicio de actividad de una Sección de Apelación Penal con sede en Granada para hacer efectiva la segunda instancia penal. No obstante, el Real Decreto 229/2017 del Gobierno central contempla la necesidad de dos Secciones de Apelación Penal, cada una de ellas con tres magistrados.

Por otra parte, el proyecto de Orden Ministerial prevé que la Sección de Apelación Penal que inicie su actividad el próximo 1 de septiembre tenga su sede en Granada, previsión que se corresponde con el RD 229/2017, cuya Exposición de Motivos aclara que la sede y circunscripción territorial será la propia de la Sala de lo Civil y Penal, sin perjuicio de lo que, en su caso, pueda aprobarse de futuro.

La ubicación de las dos secciones penales de apelación de la Sala Civil y Penal del TSJA fue motivo de controversia entre colectivos profesionales de la Administración de Justicia, administraciones pública y partidos político, pues Málaga, Sevilla y Granada pedían ser sede de las nuevas secciones.

En abril de 2017, la Sala de Gobierno del TSJA acordó proponer que se desplacen las dos secciones penales de apelación a las ciudades de Sevilla y Málaga, asegurando la dotación "suficiente" de magistrados y medios en la Sala Civil y Penal y en las secciones desplazadas.

El Alto Tribunal Andaluz informó entonces de que este acuerdo fue aprobado por 23 votos de los 28 asistentes, ya que cuatro miembros del Pleno no pudieron asistir. Junto a ello, el presidente del TSJA y de la Sala de Gobierno, Lorenzo del Río, anunció un voto particular, al que se adhirieron tres miembros de la Sala de Gobierno.

En dicho voto particular, Del Río defendió que "no concurren circunstancias objetivas para esa división en el momento actual y no contribuye a una mejor administración de justicia", por lo que "es más razonable constituir una sección de apelación en el seno de la Sala Civil y Penal del TSJA, sin perjuicio de que en el futuro pueda valorarse el desplazamiento".

Gallardo, en una entrevista concedida a Europa Press, se ha mostrado "convencido" de que una de las dos secciones se va a ubicar en Sevilla "más pronto que tarde" porque los datos numéricos de apelación de Sevilla, Huelva, Córdoba y Cádiz --circunscripciones judiciales que abarcaría esta sección de apelación de segunda instancia-- "ya están evidenciando la necesidad de que exista en Sevilla un tribunal de apelación que conozca los recursos procedentes de esas cuatro audiencias provinciales".

"El pleno del TSJA fue rotundo", ha recordado el decano del Colegio de Abogados, que ha indicado que, aunque el presidente Lorenzo del Río entonces optó por un criterio "distinto", éste se ha ido "flexibilizando con el paso del tiempo". "Estoy convencido de que Sevilla tendrá al final, como es de puro sentido común, la Sección de Apelación Penal", ha insistido.

En este sentido, el máximo dirigente de la entidad colegial hispalense ha agradecido las gestiones realizadas en este sentido por las autoridades de la ciudad, como el propio alcalde.

La Junta, según ha explicado, se mostró en su momento a favor de que todo se quedara en Granada por razones "populistas y de oportunismo político", algo que, como ha recordado, "le reprochamos públicamente al entonces consejero de Justicia, Emilio De Llera, y a la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz". Por ello, a partir de entonces "han mantenido silencio".

"Desde este Colegio hemos realizado múltiples gestiones que hemos entendido convenientes ante instancias judiciales y políticas, de manera fundamentada y sin buscar enfrentamientos con nadie", ha afirmado, precisando que las seis plazas de magistrados se crearán "cuando se sepa donde se van a ubicar las secciones porque los magistrados que quieran concursar a esas plazas tendrán que saber el destino", por lo que para Gallardo "sigue, en definitiva, sin una decisión clara la ubicación de las dos secciones".

A juicio de Gallardo, en Sevilla "los números dan y evidencian que es natural la ubicación en la capital andaluza", subrayando que la propia magistratura andaluza ha reivindicado "con meridiana claridad" la ubicación en Sevilla "a excepción de algunos magistrados en Granada por razones localistas, quienes propiciaron en su día una absurda guerra mediática que a nada conduce".

LOS JUZGADOS DE CLÁUSULA SUELO, "UN ERROR"

Para el decano del los abogados de Sevilla, la creación por parte del Consejo General del Poder Judicial de juzgados de ámbito provincial para conocer de los asuntos llamados de cláusulas suelos ha sido "un error" que están padeciendo los ciudadanos, ya que existe una acumulación de asuntos que provoca "enormes demoras".

"Cualquier otra situación hubiese sido mejor y así lo denunciamos desde la Abogacía española, aunque sin éxito", ha resaltado Gallardo.