José Luis Sanz destaca Sevilla como "epicentro de la nueva industria" con la celebración del primer Congreso NISE

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la presentación de la programación del primer congreso NISE en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde Sevilla, José Luis Sanz, ha asistido este viernes a la presentación de la programación del primer Congreso NISE (New Industry in Southern Europe) que se celebrará en la capitan andaluza los días 2 y 3 de diciembre en Fibes. El primer edil ha destacado que con esta cita, Sevilla se convierte en el "epicentro de la nueva industria".

Según una nota de prensa remitida por el Consistorio, Sanz ha señalado que el Gobierno Municipal está apostando por la "diversificación" de la economía de la ciudad para "generar empleo de calidad, fortalecer cadenas de valor locales y atraer inversiones". "Apoyar la industria no es renunciar a ningún sector; es multiplicar oportunidades", ha incidido.

En esta línea, el alcalde ha indicado que Sevilla ofrece "ventajas competitivas" con respecto a otros ciudades como la conectividad internacional, infraestructura logística y portuaria, parques empresariales y polígonos preparados, así como un ecosistema tecnológico y una base industrial diversificada en aeronáutica, automoción y energías. Unos factores a los que ha añadido la "calidad de vida" y las políticas de la administración local que "facilita trámites y acompaña inversiones".

Asimismo, Sanz ha remarcado que con la celebración de NISE, la ciudad refuerza su posición como "capital industrial del sur de Europa".