José Luis Sanz reivindica Sevilla como "capital del talento" en los premios a los mejores expedientes universitarios

Foto de famlia tras el acto de entrega a los premiados con los mejores expedientes universitarios de Sevilla, en la escalinta principal del Consistorio. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presidido este jueves en el Salón Colón del Ayuntamiento el acto de entrega de los premios de los mejores expedientes académicos universitarios correspondientes al curso 2023/2024, un reconocimiento que ha distinguido a 38 estudiantes, 30 de la Universidad de Sevilla (US) y ocho de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), por su excelencia académica.

Durante su intervención, el alcalde ha felicitado a los premiados "en nombre de toda la ciudad", al tiempo que ha destacado que este reconocimiento es "fruto de vuestro talento, pero también de vuestro esfuerzo y trabajo diario", señala el Consistorio en una nota de prensa.

Asimismo, ha hecho extensiva la felicitación a ambas universidades públicas sevillanas y a sus equipos rectorales, y ha subrayado el papel fundamental que desempeñan en el desarrollo del talento joven. "El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día", ha recordado el alcalde citando a Robert Collier.

"Hoy se premia la constancia, la disciplina y la excelencia con la que habéis afrontado vuestra etapa universitaria", ha afirmado el regidor. En este sentido, Sanz ha señalado que en la vida "las cosas se pueden hacer de dos maneras, bien o mal, y vosotros las habéis hecho bien, de manera excelente".

El alcalde ha reivindicado a Sevilla como "la capital del talento del sur de España". Para ello, ha esgrimido los más de 90.000 universitarios de la ciudad y "el prestigio de sus universidades", que convierten a Sevilla en un "referente académico y de conocimiento".

"Vosotros representáis lo mejor de nuestra tierra, el talento de la ciudad del talento", ha manifestado al respecto dirigiéndose a los estudiantes premiados. Durante su discurso, ha puesto en valor el momento de oportunidad que vive Sevilla gracias a sectores estratégicos como el turismo, la economía, el empuje empresarial, la tecnología, el sector aeroespacial, la cultura, el deporte y la mejora de las conexiones, factores que convierten a la ciudad en "una tierra de oportunidades".

En este contexto, ha insistido en la importancia de aprovechar el talento universitario para seguir creciendo y construir "un futuro mejor para Sevilla". "El talento universitario es uno de los patrimonios más ricos de nuestra ciudad y sus estudiantes son la mejor garantía de futuro para nuestra sociedad", ha afirmado el alcalde, quien ha apelado a la colaboración entre administraciones y universidades para que "no se pierda ni un solo talento en el camino" y para que los jóvenes formados en Sevilla puedan desarrollar aquí su proyecto profesional.

Por último, Sanz ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de Sevilla de trabajar junto a las universidades, el resto de administraciones y el sector privado para crear las condiciones necesarias que permitan la generación de empleo cualificado y oportunidades laborales para los universitarios sevillanos.

"Sevilla os necesita. Necesita gente como vosotros para seguir creciendo", ha concluido el alcalde, no sin antes desear a los premiados el mayor de los éxitos en su futuro personal y profesional y "reafirmar la apuesta de la ciudad por consolidarse como un referente nacional del talento y la excelencia".