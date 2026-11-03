Juan Carlos Matellanes asume en la Maestranza de Sevilla la presidencia de la Asociación Ópera XXI

Asamblea de Ópera XXI en el Teatro de la Maestranza. - ÓPERA XXI

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Carlos Matellanes, presidente de la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera (ABAO), ha asumido la presidencia de Ópera XXI, la asociación que reúne a los principales teatros, festivales y temporadas líricas de España, en sustitución de Isamay Benavente, directora del Teatro de la Zarzuela, que ha concluido su mandato tras cumplir dos consecutivos al frente de la entidad.

Según ha detallado la Asociación en una nota de prensa, el relevo se ha aprobado por unanimidad y formalizado en la Asamblea de Ópera XXI, celebrada en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, en la que se ha constituido la nueva Junta Directiva de la asociación y se ha acordado fecha y lugar para la gala que celebrará la novena edición de los Premios Ópera XXI se celebre el próximo 26 de junio en A Coruña.

De esta manera, la nueva Junta Directiva estará presidida por Juan Carlos Matellanes y contará con representantes de algunas de las principales instituciones líricas del país, reflejo del carácter plural y colaborativo de la asociación.

Al hilo, la composición de la Junta Directiva contará como vicepresidente con Valentí Oviedo, del Gran Teatre del Liceu, con Juan Ignacio García- Belenguer, del Teatro Real, e Isamay Benavente, del Teatro de la Zarzuela.

Además, estarán Jorge Culla, del Palau de les Arts como secretario, Juan Antonio Vigar, del Teatro Cervantes como tesorero y como vocales estarán Oriol Aguilà, del Festival Castell de Peralada; Javier Menéndez, del Teatro de la Maestranza; Óscar Lanuza, de la Òpera de Catalunya; Santiago Pons-Quintana, de Amics de s'Òpera de Maó, e Ignacio Malaina, del Teatro Arriaga.

COLABORACIÓN ENTRE TEATROS

En contexto, Ópera XXI trabaja para fortalecer la colaboración entre los principales teatros, festivales y temporadas líricas de España, promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre sus instituciones y contribuir al desarrollo y la proyección del sector.

Así, la asociación defiende el valor cultural y artístico de la ópera y la zarzuela, impulsa el reconocimiento del talento y de los profesionales que las hacen posibles y promueve una mayor visibilidad de la creación lírica española, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Su labor se orienta también a favorecer la cooperación entre instituciones, acercar la lírica a nuevos públicos y poner en valor la diversidad de modelos, propuestas artísticas y realidades territoriales que conforman el panorama lírico nacional.

A través de iniciativas conjuntas y de los Premios Ópera XXI, la asociación ha contribuido a reconocer la excelencia artística y profesional del talento nacional, así como a reforzar la presencia de la lírica en la vida cultural española.

Durante su mandato, Isamay Benavente ha contribuido al desarrollo de distintas iniciativas destinadas a fortalecer los vínculos entre las instituciones líricas y ampliar la proyección de la lírica española. Entre las líneas de trabajo impulsadas durante esta etapa destacan proyectos como La Maleta Lírica, el fortalecimiento de las relaciones con Iberoamérica y la voluntad de dar cada vez mayor visibilidad al talento español, a sus artistas y a la riqueza de la producción lírica de nuestro país.

SE CONVOCA LA IX EDICIÓN DE LOS PREMIOS ÓPERA XXI

La Asamblea ha acordado convocar la IX Edición de los Premios Ópera XXI, que reconocerán lo mejor de la actividad lírica en España durante la temporada 25-26 para el próximo 26 de junio en A Coruña, en colaboración con la Asociación de Amigos de la Ópera de A Coruña.

Los Premios Ópera XXI distinguen la excelencia artística y profesional de los escenarios españoles, reconociendo el trabajo de artistas, equipos creativos, profesionales e instituciones que contribuyen al desarrollo de la ópera y la zarzuela con el objetivo de poner en valor la calidad y la diversidad de la producción lírica de nuestro país y dar visibilidad a quienes la hacen posible.

La ceremonia de entrega se celebra de forma itinerante, alternando entre los espacios e instituciones miembros de la asociación, mientras que la gala reunirá a los artistas galardonados, representantes de los teatros y temporadas líricas, profesionales del sector y agentes culturales, y combina la entrega de los premios con actuaciones artísticas en una celebración compartida de la lírica española.

Ópera XXI reúne a los 26 teatros, temporadas y festivales de ópera estables más importantes de nuestro país y cuenta con dos teatros miembros honoríficos de enorme relevancia como el Teatro Colón de Buenos Aires y el Teatro Nacional de São Carlos de Lisboa