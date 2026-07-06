Juan Valdés firma el cartel de la 65 edición del Festival de Cante Jondo Antonio Mairena

Presentación del cartel y la programación de la 65 edición del Festival de Cante Jondo Antonio Mairena, en Mairena del Alcor - JUNTA DE ANDALUCÍA

MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El Festival de Cante Jondo Antonio Mairena ha dado el pistoletazo de salida a su edición número 65 con la presentación de su cartel anunciador, este lunes, 6 de julio, en la Sala de las Pilastras de la Casa Palacio de los Duques de Arcos de Mairena del Alcor. Una obra del reconocido pintor Juan Valdés, quien ha plasmado "la singularidad y el arraigo" del flamenco en la identidad histórica de la localidad.

La pintura de Valdés destaca por "su fuerza visual y su profunda carga emocional". Fiel a su estilo y a su profundo conocimiento de la técnica, "ha sabido capturar en el lienzo el duende, el quejío y la sobriedad que caracterizan al cante mairenero". José Mercé, La Macanita, Juan de Mairena, Rocío Luna y Juan Manuel Fernández Montoya 'Farruquito' componen el cartel de artistas, al que se suman otro gran plantel de figuras al cante y el toque durante los días previos a la gala del sábado 5 de septiembre, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

El acto de presentación ha reunido a destacadas personalidades del mundo de la cultura, refrendando el compromiso de Mairena del Alcor con la conservación y difusión del legado de Antonio Mairena. Ha participado la consejera en funciones de Cultura y Deportes, Patricia del Pozo; el delegado en funciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez; la delegada territorial en funciones de Turismo, Cultura y Deporte en Sevilla, Carmen Ortiz; el director del Instituto Andaluz del Flamenco, Cristóbal Ortega, y el alcalde de Mairena, Juanma López, junto a concejales de gobierno y oposición, representantes del tejido asociativo y del mundo del flamenco.

En 2026, el Festival se celebrará del 1 al 5 de septiembre dedicado a Diego Clavel, articulando su programación en diversos escenarios monumentales de la localidad, el Teatro Municipal Calixto Sánchez, el Patio del Pozo de la Casa Palacio y el Auditorio Municipal Manuel Mairena. La organización del Festival corre a cargo de la Delegación de Flamenco del Ayuntamiento y cuenta con el respaldo institucional de la Junta de Andalucía y la Diputación.

"A lo largo de estas 65 ediciones Mairena del Alcor ha sabido seguir fielmente la máxima dictada por el fundador de este festival dignificar el flamenco y preservar la pureza de los estilos tradicionales. Pero también ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos para mantener su posición como evento de referencia, incorporando la presencia de nuevos públicos e intérpretes, al sumar a las actuaciones, varias actividades paralelas como conferencias, encuentros, espectáculos o masterclass de primer nivel", ha valorado Del Pozo.

En este sentido, Del Pozo ha informado de que la cátedra de flamenco de la Universidad Pablo de Olavide, de la que forma parte la Consejería de Cultura y Deporte a través del Instituto Andaluz del Flamenco, va a convertir Mairena en su sede temporal durante los días de celebración del festival, De este modo, entre otras cuestiones, la cátedra va a ofrecer una actividad propia, consistente en el encuentro entre Romerito de Jerez y Juan Garrido bajo el título 'Romerito de Jerez, casi un siglo de testimonio flamenco', que culminará con la actuación Diego del Morao y su grupo.

En palabras de Juanma López, "contar con la firma y el pincel de Juan Valdés para esta 65ª edición no es solo un orgullo institucional, es un acto de justicia cultural. Juan no pinta el flamenco, pinta su alma. Su capacidad para plasmar el quejío, la mirada profunda y la solemnidad de nuestra tierra eleva este cartel a la categoría de patrimonio de todos los maireneros".

DETALLES DE LA PROGRAMACIÓN

El martes, 1 de septiembre, está previsto la inauguración y conferencias en la Casa Palacio de los Duques de Arcos, a las 21,00 horas, con la presencia del regidor. Acto seguido, a las 21,15 horas, el protagonismo pasará al análisis y la divulgación con la conferencia 'Diego Clavel: ética y estética', que será impartida por Pedro Lopeh. La primera jornada cerrará con broche de oro a las 22,30 horas gracias al recital flamenco de Rubito de Pará, quien estará acompañado por la guitarra de Antonio Carrión.

El miércoles, 2 de septiembre, será el turno del Ballet Flamenco de Andalucía, en el Teatro Municipal Calixto Sánchez, a partir de las 21,30 horas, con el espectáculo 'Flamenco Patrimonio', una producción que ensalza las raíces y la evolución de este arte universal.

Un día más tarde, la formación, historia viva y la guitarra de Diego del Morao se hará presente con una intensa programación repartida entre el Teatro Calixto Sánchez y la Casa Palacio de los Duques de Arcos, bajo el marco de las actividades de la Cátedra Olavide Flamenco de la Universidad Pablo de Olavide. La jornada comenzará por la mañana, a las 11,00 horas, con una Masterclass formativa a cargo del bailaor Alejandro Rodríguez.

La actividad es gratuita y cuenta con plazas limitadas. Las solicitudes podrán realizarse a partir del 17 de agosto enviando un correo electrónico a 'cultura@mairenadelalcor.es'.

Por la noche, la actividad se reanudará a las 21,00 horas con el encuentro 'Romerito de Jerez, casi un siglo de testimonio flamenco', un espacio de diálogo único que contará con las intervenciones del propio Romerito de Jerez y Juan Garrido. El cierre del festival llegará a las 22,30 horas con el esperado recital de guitarra de uno de los grandes maestros contemporáneos del toque, Diego del Morao.

LA GRAN NOCHE DE LA LXV GALA DEL FESTIVAL

Como broche de oro, el sábado 5 de septiembre, a las 22,00 horas, el Auditorio Municipal Manuel Mairena acogerá la gran gala de esta LXV edición, presentada por Manuel Martín Martín y protagonizada por un elenco histórico que reunirá al cante a figuras de la talla de José Mercé, La Macanita, Juan de Mairena y Rocío Luna, respaldados por el toque de los guitarristas Antonio Higuero, Manuel Valencia, Francis Gómez y Benito Bernal; una noche de máxima altura artística que coronará el baile magistral de Juan Manuel Fernández Montoya 'Farruquito', quien estará acompañado por las voces de Ismael de la Rosa 'Bola', Manuel de la Nina y Mari Vizárraga, junto a la guitarra de Manuel Valencia y la percusión de Paco Vega.

Respecto a las localidades, las entradas saldrán a la venta el próximo 3 de agosto de 2026 y podrán adquirirse tanto de forma digital, a través de la web oficial del Ayuntamiento ('www.mairenadelalcor.es') y de la plataforma www.giglon.com, como de manera presencial en el edificio Villa del Conocimiento y las Artes (calle Agustín Jiménez Jiménez Vallejo, 11) en horario de 9 a 14 horas; los precios oscilan entre los diez euros para la 'Flamenkedada' o el espectáculo 'Flamenco Patrimonio' y los 15 euro o 20 euros para la Gala del Festival (según sea entrada sin numerar o numerada), ofreciéndose además opciones de abonos combinados por 20 euros (sin numerar) o el acceso completo, incluida la gala, por 25 euros (con entrada numerada)