Juanma Moreno asiste a la tradicional entrega de la tiara a la Estrella de la Ilusión en Sevilla

SEVILLA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que encarnará al Rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes Magos del Ateneo de Sevilla, ha asistido este sábado 2 de enero a la tradicional entrega de la tiara a la Estrella de la Ilusión en un acto celebrado en la capilla de la iglesia de la Hermandad de la Estrella.

En un mensaje en la red social X, recogida por Europa Press, Moreno ha calificado este acto como un momento "bonito y muy especial" en Sevilla, agradeciendo a la Hermandad de la Estrella el "cariño" recibido.

"Seguimos con la cuenta atrás para la llegada de los Reyes Magos. ¡Los nervios están a flor de piel!", ha continuado el mensaje del presidente andaluz, a quien le quedan apenas dos días para encarnar a Baltasar en la Cabalgata del 5 de enero.

Además de asistir a este acto, ha firmado en el Libro de Honor de la hermandad sevillana, que organiza y corona cada año a la Estrella de la Ilusión de la Cabalgata del Ateneo.