Judit Neddermann, 'Victoria Kent' y el recital flamenco de Antonio Núñez llenan de público Noctaíra en Alcalá (Sevilla)

Uno de los espectáculos flamencos de Noctaíra - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

Noctaíra 2026 sigue consolidándose como una de las grandes citas culturales del verano con un importante respaldo de público en las últimas propuestas celebradas dentro de su programación. La décima edición del programa turístico y cultural, que transforma las noches estivales de Alcalá de Guadaíra en un espacio de encuentro con la música, el teatro y el flamenco, ha vuelto a registrar una elevada asistencia de vecinos y visitantes, reafirmando el interés que despierta esta iniciativa en toda la provincia.

En una nota de prensa, el delegado de Turismo y Cultura, Christopher Rivas, ha valorado muy positivamente la respuesta del público y ha destacado que Noctaíra demuestra, edición tras edición, que la cultura es "uno de los grandes atractivos del verano. La variedad y calidad de la programación, junto con el valor de los espacios patrimoniales que la acogen, hacen que cada actividad reúna a un numeroso público y contribuya a dinamizar la ciudad durante los meses estivales".

El Castillo acogió una de las citas musicales más esperadas del ciclo con la actuación de la cantautora, compositora y guitarrista Judit Neddermann. Su propuesta, que fusiona influencias del folclore, el pop y el jazz, "conquistó a los asistentes", que disfrutaron de una velada "marcada por la cercanía y la calidad artística de una de las voces más reconocidas del panorama musical actual".

El teatro tomó el relevo en el mismo escenario con la representación de 'Victoria Kent', de la compañía Arteporelarte. La obra, centrada en la figura de la política y jurista malagueña durante su exilio, emocionó al público con un montaje que "reivindica la memoria de una de las mujeres pioneras de la historia reciente y el valor de la amistad frente al olvido".

Como es tradición en Noctaíra, el flamenco protagonizó la tercera de las citas de esta semana en el Centro San Miguel. Antonio Núñez 'El Pulga' ofreció un recital "cargado de autenticidad y sentimiento que puso de manifiesto su personalidad artística y la fuerza de su arte, recibiendo una excelente acogida por parte del numeroso público asistente".

El éxito de participación registrado en estas tres propuestas confirma el "excelente momento" que atraviesa la décima edición de Noctaíra, que continuará durante las próximas semanas ofreciendo nuevas actividades culturales y turísticas para todos los públicos, "combinando espectáculos de calidad con la puesta en valor de algunos de los espacios patrimoniales más singulares de la ciudad".

En este sentido el próximo martes, 28 de julio, se podrá disfrutar de 'Buscando a Oz' en el parque del Dragón a las 22,00 horas y el miércoles 29 en la Harinera del Guadaíra, se inaugurará a las 22,00 horas el programa de Teatro Familiar con la representación de la obra 'Imaginando al Quijote', de la compañía 'Escena 13'.