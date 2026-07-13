A juicio con jurado popular en septiembre por amenazar con matar a su sobrina y allanar su casa en Sevilla

Archivo - Fachada de la Audiencia Provincial de Sevilla - MARÍA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un jurado popular enjuiciará a partir del próximo día 10 de septiembre en la Audiencia Provincial de Sevilla a un varón acusado de amenazar de muerte y allanar la vivienda de su sobrina en la capital hispalense, hechos por los que la Fiscalía solicita para el investigado un total de tres años de cárcel.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y consultado por Europa Press, el día 9 de marzo de 2025 el investigado accedió a la vivienda de su sobrina "sin su consentimiento".

Para ello, "fracturó una ventana del descansillo de la planta" para poder así acceder a través de la ventana del cuarto de baño. Es más, durante al menos durante el mes de febrero este hombre había amenazado a su sobrina con matarla y quemarle el coche "por la negativa de ésta a que viviera con ella", ahonda el escrito.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de sendos delitos de amenazas y allanamiento de morada, por los que responde el encausado en concepto de autor y enfrenta una petición fiscal de tres años de prisión.

Asimismo, el Ministerio Público solicita la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 1.000 metros de la víctima por tiempo de tres años.

Ello, de cara al juicio que comenzará el 10 de septiembre con la constitución del jurado popular y la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas. El día 11 comparecerán los testigos y prestará declaración el propio acusado.