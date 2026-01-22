A juicio con jurado popular en Sevilla los dos acusados de apuñalar mortalmente a un joven en Santa Clara

Archivo - Imagen de archivo de la Audiencia Provincial de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Sevilla tiene previsto enjuiciar desde este viernes, 23 de enero, con la fórmula del jurado popular a los dos jóvenes de 18 años de edad acusados de apuñalar mortalmente a un varón de 21 años durante la madrugada del 3 de marzo de 2024 en el barrio de Santa Clara de la capital hispalense, unos hechos por los que los procesados enfrentan una petición fiscal de veinte años de cárcel, uno como autor material de los hechos y otro en concepto de cooperador necesario.

En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público esgrime que los hechos comenzaron tras una discusión enzarzada entre varios jóvenes, entre los que se encontraban la víctima y el acusado, descripción que coincide con la realizada por un testigo directo del caso a Europa Press en el momento de los hechos, quien reafirmó que antes de que llegaran los efectivos de seguridad, la víctima fue apuñalada, lo que acabó con su vida, pese a los intentos de los facultativos sanitarios por reanimar al joven apuñalado.

En este sentido, detalla el escrito "como consecuencia de la previa ingesta del alcohol", al tratar de lanzar una patada a uno de los participantes en el incidente, la víctima "cayó al suelo" momento que el considerado autor de los hechos "aprovechó para sacar una navaja que portaba y propinarle una puñalada en el pecho y otra en el muslo, tratando de lanzar más puñaladas, que fueron paradas por las manos y brazo" de otro de los presentes.

Prosigue la Fiscalía, "pese a observar lo anterior y asumiendo que el principal acusado iba a apuñalar nuevamente a la víctima", el considerado como cooperador necesario de los hechos "lejos de impedir que continuase con la agresión, y con intención de permitir que el principal acusado consumara su propósito de dar la muerte", se dirigió a pelear con otros jóvenes enfrentados "que no se habían percatado del primer apuñalamiento, para distraerles y así evitar que acudieran en ayuda" de la víctima.

De este modo, apostilla, mientras su compañero distraía al resto de jóvenes, "se aproximó a la víctima por detrás, propinándole otros tres navajazos por la espalda, llegando uno a seccionarle la aorta, provocando una hemorragia interna masiva que causó su muerte".

Posteriormente, tal y como detalla el escrito, el acusado como cooperador necesario del asesinato, "para impedir que se identificase al autor de los hechos, y pretendiendo que el instrumento empleado en dar muerte" a la víctima "nunca fuera hallado", le dijo al otro encausado "quillo, dame la navaja", huyendo ambos del lugar "a la carrera". En este sentido, el Ministerio Público precisa que la navaja no ha aparecido.

Por todo ello, la Fiscalía reclama además que, en concepto de responsabilidad civil, los dos acusados indemnicen conjunta y solidariamente a los familiares del fallecido en la cantidad de 217.000 euros.

El juicio comenzará este 23 de enero con la constitución del jurado popular y la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas, tras lo que los días 26 y 27 comparecerán los testigos, el día 28 los peritos y el día 29 los dos acusados por estos hechos.