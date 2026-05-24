A juicio con jurado popular tres acusados de amenazar de muerte y allanar la casa de un vecino de Osuna (Sevilla)

Archivo - Audiencia Provincial de Sevilla. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 24 May. (EUROPA PRESS) -

Un jurado popular enjuiciará en la Audiencia Provincial de Sevilla a partir de este lunes, 25 de mayo, a tres personas acusadas de amenazar de muerte y allanar y provocar daños en la vivienda y en un ciclomotor de un vecino de la localidad de Osuna, hechos por los que la Fiscalía solicita para cada uno de los investigados un total de cinco años y seis meses de cárcel.

Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, facilitado por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y consultado por Europa Press, los hechos se remontan al 29 de agosto de 2020, cuando sobre las 14,00 horas los acusados "se personaron en el domicilio del afectado".

Así, "puestos de común acuerdo y con ánimo de amedrentar al mismo, exhibiendo una catana, le profirieron desde la calle expresiones tales como 'Dónde está el perro este, que lo mato'".

A continuación, ahonda el escrito, "quebrantaron la puerta exterior de acceso, accedieron al inmueble y, con intención de menoscabar patrimonio ajeno, asestaron golpes a la puerta del pasillo, al cristal de la puerta del salón y al espejo de baño". Los daños causados han sido tasados en 385 euros.

Una vez en el exterior y con igual ánimo, "prendieron fuego a un ciclomotor", que ha sido tasado en 120 euros. Los hechos narrados son, a juicio del Ministerio Público, constitutivos de sendos delitos de amenazas, allanamiento de morada, leve de daños y de daños mediante incendio, por los que responden los encausados en concepto de autores.

De esta forma, solicita para cada uno de los investigados un total de cinco años y seis meses de cárcel. Asimismo, pide para cada investigado un año de prisión y tres años de prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 200 metros de la víctima por un delito de amenazas; dos años y medio de cárcel y el pago de una multa de 2.700 euros por un delito de allanamiento de morada; dos años de prisión por un delito de daños mediante incendio, y una multa de 600 euros por un delito leve de daños, así como que indemnicen de forma conjunta y solidaria con un total de 505 euros al perjudicado por los daños causados.

De esta forma, el juicio comenzará este lunes con la constitución del jurado popular y la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas, tras lo que este martes, 26 de mayo, comparecerán los testigos y el día 27 de mayo prestarán declaración los peritos y, en último lugar, los tres acusados.