Julián Lara muestra su trayectoria en la industria cinematográfica en Los Ángeles en Rotary Club Sevilla

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Rotary Club Sevilla Corporate contó en su última sesión con la ponencia del director de cine Julián Lara. El sevillano ofreció una charla sobre la importancia de perseguir los sueños en base a su experiencia en América. Durante su intervención, Lara ha relatado su trayectoria en la industria cinematográfica, su década en Los Ángeles y su actual etapa en España, donde trabaja buscando financiación americana para un nuevo proyecto al mismo tiempo que escribe su tercer libro, 'American Dream'.

Según ha expresado Lara, en una nota de prensa, "después de haber disfrutado una década en Los Ángeles, que era esa ciudad de cine que yo tenía tan idealizada, y que idolatro, llegó el momento en que la tierra tira y me vine".

El presidente del club, el abogado Rafael Jiménez Díaz, ha destacado la relevancia de la charla "como enamorado del cine, creo que ha sido una conferencia muy enriquecedora. Ha contado anécdotas muy curiosas y nos ha divertido mucho, la gente se ha reído bastante con sus experiencias".

GALA SOLIDARIA

Durante la reunión, se recordó la gala solidaria, que tendrá lugar el próximo 20 de marzo en el Real Alcázar de Sevilla. El evento, que busca recaudar fondos para un proyecto de investigación en Musicoterapia para niños de Oncología del Hospital Universitario Virgen del Rocío, ya ha agotado casi todas sus invitaciones.

De este modo, Rafael Jiménez Díaz ha destacado la gran acogida del proyecto, "todos se están volcando. Casi no quedan invitaciones, pero sí podemos colaborar con este proyecto tan bonito aportando en la mesa cero. Yo animo a todo el mundo, como ha hecho Joaquín, a que aporten". Así, han adjuntado el número de cuenta ES36 0049 4342 7629 1001 0348 para que todo el que quiera pueda apoyar el proyecto solidario.

La colaboración entre clubes rotarios también estuvo presente. El presidente del Rotary Club Sevilla Renacimiento, Bernardino Rodríguez Cardeñas, ha recalcado la importancia de generar sinergias entre los distintos grupos, y de que cada una, por su cuenta, lleve a cabo proyectos benéficos como la gala del día 20. El invitado ha recordado que, a pesar de que hay una infinidad de personas que necesitan ayuda por todo el planeta, "nos enfocamos sobre todo en nuestro entorno. Entendemos que vamos a trabajar primero con lo que tenemos cerca, que sabemos atenderlo y podemos estar muy pendientes de ello".

Por su parte, el asesor fiscal y nuevo miembro del Corporate, Jorge Paniza Villapol, ha valorado su experiencia en el club hasta ahora como clave para haberse asociado "la parte de la camaradería y la parte de la amistad también me atrae, pero lo que me está permitiendo Rotary es pararme y hacer filantropía como antes no lo había hecho. Me voy muy contento con lo que he aprendido de las personas de mi otro club, pero también me siento muy cómodo aquí, siento que esta también es mi casa".

Con iniciativas como esta, el Rotary Club Sevilla Corporate ha incidido en que "continúa reforzando su compromiso con la comunidad, demostrando que, al igual que en el cine y en la vida, con esfuerzo y determinación los sueños pueden hacerse realidad".