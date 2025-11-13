Juliette Binoche recoge este viernes el Giraldillo de Honor del Festival de Cine Europeo de Sevilla

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Juliette Binoche recoge este viernes en Sevilla el Giraldillo de Honor del Festival de Cine Europeo. La actriz francesa se encuentra en la capital andaluza para presentar su primer trabajo como directora con el documental 'In-I in Motion'.

Según una nota de prensa remitida por la organización, el Festival reconoce con este galardón a una actrices "más admiradas del cine contemporáneo".

Con una carrera que abarca más de cuatro décadas y más de 70 títulos, Juliette Binoche tiene en su trayectoria el cargo de Presidenta de la Academia del Cine Europeo, ganadora del Óscar, de varios premios César del cine francés, de la Copa Volpi de Venecia, el Oso de Plata de Berlín, y el Goya Internacional de la Academia Española.

La actriz francesa ha trabajado con directores esenciales como Jean-Luc Godard, Krzysztof Kieslowski, Michael Haneke, Abbas Kiarostami, Claire Denis o Olivier Assayas, consolidando un prestigio internacional que la sitúa "entre las grandes intérpretes de nuestro tiempo".

Por su parte, la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno ha indicado que con este premio "el festival conecta la ciudad con Europa con una mirada común que es a la vez íntima y universal". En este sentido, el director del Festival, Manuel Cristóbal, ha subrayado que "es un honor recibirla como nueva presidenta del al Academia Europea de Cine y también como directora".