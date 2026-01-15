Junta admite "complejidad" en el transporte escolar de la alumna de El Castillo (Sevilla): "Es para una sola persona"

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, atiende a los medios antes de intervenir en la jornada 'Andalucía Innova: la FP que impulsa el futuro'. - ESTHER LOBATO / EUROPA PRESS

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha admitido este jueves, 15 de enero, la "complejidad" del caso de la alumna de 15 años y vecina de la aldea de Peroamigo, perteneciente al municipio de El Castillo de las Guardas en Sevilla, que acumula dos meses "sin transporte escolar", según advertía hace unos días el alcalde de la localidad, Gonzalo Domínguez, en una carta abierta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y a la propia consejera.

"Nos encontramos ante un transporte para una sola persona. A veces tenemos casos tan puntuales que es difícil actuar. Transportamos 96.000 niños todos los días en Andalucía, en un sistema muy grande", ha enmarcado Castillo en una atención a medios en Sevilla con motivo de la jornada 'Andalucía Innova: la FP que impulsa el futuro'.

En este sentido, ha detallado que la dificultad del caso reside en que la afectada es una joven menor de 16 años, lo que obliga legalmente a que el transporte individual cuente con un acompañante, circunstancia que está generando ciertas dificultades en la prestación del servicio.

"La empresa está teniendo muchísimos problemas para encontrar ese acompañante de transporte que viaje con la niña y con el conductor, ya que en realidad es un taxi el que lleva a la joven. Estamos trabajando en ello y yo espero que lo podamos resolver", ha indicado.

Asimismo, la consejera ha subrayado que no se trataría de un caso aislado, ya que existen "algunos casos sueltos" de características similares tanto en la provincia como en otras zonas de la comunidad autónoma. "Es cierto que en determinados territorios es complicado encontrar este tipo de prestación, pero estamos trabajando para estudiar otras posibles soluciones que se puedan ofrecer a la familia", ha concluido.

Cabe enmarcar que, según el mencionado escrito emitido por el alcalde, la alumna, única estudiante de Secundaria de la aldea, dejó de acudir a clase el pasado 3 de noviembre después de que la empresa adjudicataria suspendiera la parada del autobús escolar que tenía concedida desde el inicio del curso.

En este sentido, "la cancelación, según ha reconocido la propia Administración autonómica, se debió a un error administrativo en la licitación del servicio, que provocó que la empresa no estuviera cobrando dicha parada", esgrimía el regidor.

Desde entonces, y pese a las "reiteradas gestiones" realizadas por la familia, el Ayuntamiento y el propio centro educativo, "la menor sigue sin una solución efectiva". De este modo, "aunque en diciembre la Junta anunció la puesta en marcha de un servicio alternativo mediante taxi, este no se ha materializado por la falta de un auxiliar de transporte, obligatorio por normativa al tratarse de una menor de 16 años".

"El error es de la Junta, pero quien está pagando las consecuencias es una niña a la que se le está vulnerando su derecho a la educación", lamentaba el alcalde.

Por su parte, desde la Junta se defendía que "no ha habido ningún error administrativo por parte de la Junta en las licitaciones del servicio de transporte para el alumnado de esta comarca, ni en la contratación de los vehículos ni en la de los acompañantes de los estudiantes".

Al tiempo, enmarcaba que durante los meses de septiembre y octubre de este curso escolar, la empresa que cubre la ruta que transporta a los alumnos de la comarca hasta el instituto de Gerena "se comprometió a recoger también a una alumna de la aldea de Peroamigo, mientras la Administración trabajaba en una solución definitiva, dada la dificultad de encontrar servicio de transporte solo para esta alumna, incluso mejorando las condiciones económicas".

Las gestiones de prospección de empresas y transportistas han sido "intensas y constantes" por parte de la Delegación territorial de Sevilla, "y finalmente dieron sus frutos con la contratación de un taxi para esta alumna, pero al ser menor de 16 años y como establece la normativa, el servicio debe contar con un acompañante".

"La empresa adjudicataria que provee de esta figura a las rutas de transporte en esta zona ha ofertado de forma reiterada este puesto de trabajo, sin que por el momento haya podido cubrirlo", añaden las mismas fuentes pertenecientes a la Junta.

"El hecho de vivir en una aldea no puede suponer perder derechos", subrayaba Domínguez. "No pedimos privilegios, exigimos que se cumpla un derecho básico que fue reconocido desde el inicio del curso", concluyó.