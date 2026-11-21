Archivo - Vista área de los terrenos de El Copero I, en Dos Hermanas (Sevilla). - SEPES - Archivo

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha sacado a información pública el proyecto para construir una planta de producción de e-metanol en el término municipal de Dos Hermanas (Sevilla), dentro del Complejo Ambiental de El Copero, gestianado por Emasesa.

Según ha recogido el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía consultado por Europa Press, junto a Ansasol y Enagás Renovable, en colaboración con Emasesa) aprovechará el biogás --metano y Co2 biogénico-- que se genera en el tratamiento de los lodos de la depuradora de El Copero, combinándolo con hidrógeno verde para producir e-metanol --un combustible renovable destinado principalmente al transporte marítimo y a la industria química--.

Tras su publicación en el BOJA, se someterá a exposición pública tanto el expediente de Autorización Ambiental Integrada (AAI) como el Estudio de Impacto Ambiental de la instalación, además de la apertura de un periodo de 30 días hábiles a contar desde este sábado para que cualquier ciudadano, entidad o empresa examine el proyecto y presente las alegaciones que considere oportunas.

La compañía prevé destinar 13 millones de euros a esta instalación, denominada modelo Planta S dentro de su catálogo comercial), y ha contando con respaldo de inversores privados y financiación europea como el programa Horizon Europe.

En esta línea, la futura planta tendrá una capacidad estimada de 3.500 toneladas anuales de e-metanol de alta pureza mayor o igual al 99,8%, con el inicio de la producción comercial previsto a partir de 2028.

Para ello, combinará dos procesos en las dependencias de la EDAR El Copero, en aras de la economía circular, ya que por un lado, capturará el Co2 biogénico generado en el tratamiento de aguas residuales y lodos de la depuradora de Emasesa, mientras por otro, producirá hidrógeno verde mediante electrólisis para sintetizar el e-metanol.

El e-metanol resultante se cataloga como combustible renovable de origen no biológico (Rfnbo) y está orientado a descarbonizar el transporte marítimo de navieras y la industria química.