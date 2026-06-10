La Junta aprueba el Conservatorio Profesional de Música América Martínez de Mairena (Sevilla)

Archivo - Imagen de recurso de músicos de un cuarteto de cuerdas - AYTO.DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se aprueba la creación del Conservatorio Profesional de Música América Martínez de Mairena del Aljarafe (Sevilla), que a partir del curso 2026-2027 ampliará su oferta académica con las Enseñanzas Profesionales, que se suman a las Elementales con las que ya contaba.

El impulso que recibe este centro responde a la creciente demanda de estudios musicales en la localidad y en la comarca del Aljarafe, garantizando la continuidad formativa de sus alumnos sin necesidad de desplazarse. Así, el centro estrenará ocho especialidades profesionales: Flauta Travesera, Guitarra, Percusión, Piano, Trompa, Trompeta, Violín y Violonchelo.

Esta oferta se completa con la incorporación de cinco nuevas disciplinas en las enseñanzas elementales (Clarinete, Contrabajo, Fagot, Oboe y Viola), elevando el catálogo del Conservatorio América Martínez a un total de 13 especialidades elementales y ocho profesionales. Así, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha ofertado 114 plazas de nuevo ingreso, 64 corresponden a las enseñanzas elementales y 50 a las profesionales.

Con esta medida se amplía la oferta de los estudios de Música en la provincia de Sevilla, que cuenta con una red de conservatorios integrada por 12 elementales, dos profesionales y un Superior, y avala el compromiso de la Junta de Andalucía por proteger y potenciar los estudios de música, que sin ser obligatorios son fundamentales para el desarrollo de la sociedad y para el impulso del tejido productivo de Andalucía.

El decreto incluye también la integración de la Escuela Infantil Príncipe de Asturias en el Colegio de Educación Primaria Miguel de Cervantes, transformándose en un CEIP de Infantil y Primaria en Algodonales (Cádiz), que ofertará el próximo curso aula matinal, comedor y actividades extraescolares.

Por último, se ha suprimido la Escuela Infantil Tiro de Pichón de Málaga, que ya no estaba en funcionamiento en este curso 2025-26. Este decreto tiene como objetivo atender las nuevas demandas y adaptar la red de centros docentes a las crecientes exigencias del sistema educativo.

La actualización de la red de centros docentes públicos, integrada actualmente por unos 4.500 colegios e institutos con más de 1,3 millones de alumnos, es un trámite jurídico-administrativo que realiza la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.