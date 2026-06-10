La Junta autoriza un aula para necesidades especiales al centro de Sandra Peña: "Es independiente al expediente"

Archivo - Pintadas en la fachada del Colegio Irlandesas Loreto. A 17 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). (Foto de archivo). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha autorizado un aula de apoyo a la integración para alumnos de necesidades educativas especiales al colegio concertado Irlandesas Loreto, centro de la joven sevillana Sandra Peña. Fuentes de la Consejería han aclarado a Europa Press que esta nueva aula --información adelantada por El Correo de Andalucía-- es un asunto "independiente" al expediente administrativo abierto al colegio por no activar el protocolo antiacoso y que puede terminar con una sanción que suponga la retirada de todo el concierto educativo.

"La prioridad siempre es ofrecer la mejor atención al alumnado de necesidades educativas especiales, independientemente del expediente en curso por el caso Sandra Peña", han apostillado las citadas fuentes. La madre de Sandra Peña, la menor sevillana que presuntamente se suicidó el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar, Zara Villar, ha asegurado en estas últimas semanas que confía en que la Consejería de Educación "exigirá" al colegio donde se encontraba escolarizada su hija "responsabilidad por incumplir la normativa" y que espera una sanción derivada de "la gravedad de su omisión" y por las "consecuencias para Sandra".

"Como padres, esperamos una medida ejemplarizante para que ningún centro educativo deje de activar los protocolos creados para salvar vidas". La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, informó de la apertura de un expediente sancionador al centro al haber comprobado que no se activó el protocolo contra el acoso escolar y pese al archivo de la querella interpuesta por la familia contra el centro.