Junta cierra con Cermi la configuración de los grupos de trabajo

Actualizado 24/11/2015 13:24:18 CET

SEVILLA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha informado de que este lunes se ha cerrado con el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) la configuración de grupos de trabajo que comenzarán a perfilar, a partir del próximo viernes, las propuestas para diseñar un nuevo modelo de atención temprana y mejorar el Acuerdo Marco firmado a principios de enero.

En un comunicado, el departamento que dirige Aquilino Alonso ha reiterado que para la Junta la atención temprana "universal y gratuita" constituye "una prioridad como ha venido demostrando hasta ahora". En esta línea, ha resaltado que la Consejería "sigue avanzando en el diálogo con los colectivos del sector para garantizar que los menores que lo requieran dispongan de una atención temprana de calidad".

Así, ha recordado que desde la aprobación, el pasado mes de septiembre, de la proposición no de Ley sobre Atención Temprana, la Consejería ha mantenido reuniones con las entidades y profesionales del sector, como la mantenido hoy con Cermi para, entre otros asuntos, mejorar el Acuerdo Marco firmado a principios de enero.

Este Acuerdo Marco establece las condiciones a las que habrán de ajustarse los contratos de gestión de servicios públicos, modalidad concierto, del servicio de atención temprana. Esta nueva fórmula administrativa permite que los abonos a las entidades se puedan realizar "mes a mes", de manera que "se facilita" que estas entidades cuenten con más liquidez para su funcionamiento.

Además, se ha acordado hoy la elaboración de un Plan de Atención Temprana para Andalucía donde se recoja el modelo de asistencia con las aportaciones de todos los profesionales y entidades implicadas, puesto que el objetivo común es "construir entre todos" un modelo que mejore la atención recibida por parte de los niños con trastornos de desarrollo.

Precisamente, "en ese afán por construir entre todos", la Consejería de Salud ha reiterado que seguirá "en permanente diálogo" con las entidades del sector y los colectivos profesionales, así como con los diferentes partidos políticos que han demostrado su sensibilidad hacia la atención temprana en Andalucía.

El Gobierno andaluz, ha subrayado, continuará "ofreciendo garantías" en la atención temprana y "priorizando" el mantenimiento de los tratamientos realizados a estos menores, con una partida económica que en los últimos años se ha multiplicado por ocho.

"Es necesario recordar además que, el pasado mes de agosto, se publicó la convocatoria de subvenciones por valor de dos millones de euros para los proyectos de intervención temprana desarrollados durante el primer semestre de 2015", ha añadido la Consejería.

A lo largo de 2015 se prevé que los menores atendidos sean alrededor de 17.500, cifra similar a la de 2014, según la Junta, que con este comunicado responde a Podemos, que este lunes ha registrado en la Cámara andaluza una proposición de ley por la que se regula la atención temprana en Andalucía, que cuenta con el apoyo de los cuatro grupos de la oposición, quienes también respaldaron una proposición no de ley en esta misma materia el pasado mes de septiembre.

En rueda de prensa, la portavoz adjunta del grupo parlamentario de Podemos, Esperanza Gómez, y el portavoz de la Plataforma de Atención Temprana de Andalucía, Antonio Guerrero, han detallado el contenido de la iniciativa elaborada conjuntamente y han criticado los incumplimientos reiterados del PSOE-A y la Junta.

"La Junta no ha cumplido lo recogido en la citada proposición no de ley, --el pago de las deudas contraídas con este colectivo y que se retirara el convenio marco--, y no ha incrementado ni un solo euro la cuantía para la atención temprana en los Presupuestos de la Junta para 2016", ha criticado Gómez.