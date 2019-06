Junta dice que en el centro MENA habrá "disciplina absoluta" y remite a Ayuntamiento sevillano por situación de Macarena

Publicado 13/06/2019 11:44:13 CET

SEVILLA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha asegurado que el centro para menores extranjeros no acompañados (MENA) que pondrá en marcha en el Distrito Macarena de Sevilla primarán las "condiciones de seguridad, la convivencia y la disciplina absoluta", algo que ha invitado a comprobar a los parlamentarios, mientras que ha remitido al Ayuntamiento de Sevilla como "administración competente" para abordar "la situación del resto de la zona".

Así se ha expresado Ruiz en el Pleno del Parlamento de Andalucía ante una pregunta del diputado de Vox Francisco Serrano, quien ha cuestionado la ubicación del citado centro en una zona que acumula "el 80 por ciento de todos los albergues de la ciudad" y ha instado a la Junta a ubicar el centro en otra zona "menos saturada".

La titular de Políticas Sociales andaluza destaca que el centro contará con "diez profesionales que atenderán a un máximo de 25 menores en materia sociolaboral" y ha subrayado que, "si hay algún problema, se resolverá de inmediato, pero sobre el resto de la zona conviene hablarlo con la autoridad competente que es el Ayuntamiento".

Asegura que la Junta está "asumiendo la responsabilidad que la ley otorga" y que "obliga" a atender a todos los MENA en este territorio para "necesidades básicas", algo que considera "un imperativo legal y una obligación moral inexcusable". "Vamos a poner todos los medios materiales y personales para que tengan una oportunidad y una vida digna lo más parecida posible a los chicos de su edad", incide.

Ruiz señala que la Junta "entiende" la situación y recuerda que se ha mantenido una reunión con los vecinos de la zona, pero deja claro que "el resto de recursos y la situación de inseguridad o marginalidad de la zona es algo que no nos copete y que es del Ayuntamiento".

Considera que es un asunto a tratar dentro de las políticas migratorias en un marco europeo porque "es un problema global y también se trabaja en los países de origen". "Es triste la situación que tienen que pasar estos menores huyendo de hambrunas y de guerra y lo único que quieren es una solución laboral para seguir con su proyecto migratorio".

VOX: "ES FÁCIL SER GENEROSO CON LOS BIENES DE OTROS"

En este marco, Serrano ha advertido a Ruiz que "es muy fácil ser generosos con los bienes y la solidaridad de otros" y defiende que el artículo 35 de la Ley de Extranjería "también habla de estos menores y como obligación principal la reinserción, la repatriación y regreso con sus familias de origen". "No se están ejecutando esas repatriaciones, que sería lo mejor para estos niños, que no son refugiados, sino que vienen engañados por cantos de sirena. Están en centros en los que no quieren estar y se genera conflictividad en las zonas", insiste.

"La Macarena es un barrio saturado en respecto a la prestación de servicios sociales y albergues. Es un barrio solidario y generoso pero que está preocupado por la idoneidad de la ubicación del centro para los MENA anta la saturación que hay", afirma, dejando claro que se quiere "justicia redistributiva".