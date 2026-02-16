La Junta extenderá hasta mayo las mediciones de calidad del aire en Coria (Sevilla) en busca de resultados concluyentes

Archivo - Imagen de la gasolinera en cuestión, posible foco de la contaminación de Coria, en foto de archivo. - ASOCIACIÓN DE AFECTADOS DE CORIA DEL RÍO - Archivo

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha aclarado este lunes que la Administración sigue haciendo mediciones de la calidad del aire en Coria del Río y Palomares por los hedores de la gasolinera de la barriada Guadalquivir, en la primera de las localidades. "Las mediciones siguen en curso con el desplazamiento periódico de la estación móvil a distintas ubicaciones para obtener una visión más global --más representativa del comportamiento atmosférico de la zona-- y se extenderán hasta mayo para completar un año de estudio y lograr así resultados concluyentes".

Así lo ha manifestado Catalina García en comisión parlamentaria, donde ha remarcado que su departamento está colaborando "en todo lo que nos pide la vía judicial y mandando toda la documentación que nos está solicitando". "Habrá que esperar que se cumpla un año, pero sí tenemos datos". Al respecto, la unidad móvil dispuesta para tal fin dispone de sensores para la determinación de 60 compuestos orgánicos volátiles, seis compuestos reducidos a azufre y un analizador de sulfuro de hidrógeno, ha detallado.

La titular del departamento de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha respondido así a la pregunta formulada desde las filas del Grupo Socialista, en concreto por la diputada del PSOE Encarnación Martínez, acerca de los resultados en las mediciones de la calidad del aire de la citada barriada coriana.

Catalina García ha recordado que el pasado 3 de octubre se instaló otra unidad móvil en Palomares del Río con un análisis del sulfuro de hidrógeno para comprobar su posible influencia en la localidad. Aun así, los datos que tenemos "siguen siendo provisionales" y "se va informando en las reuniones que tenemos con todas las consejerías, el Ayuntamiento de Coria y Confederación, entre otros".

"En un primer momento, durante el periodo analizado se detectaron episodios puntuales con picos de sulfuro, en concentraciones muy bajas. No obstante en los resultados provisionales posteriores obtenidos hasta el momento parece que no se han registrado concentraciones continuadas ni valores que superen los legalmente establecidos para la protección de la salud", ha añadido la consejera.

La consejera ha reconocido que persiste el problema de olor en Coria del Río. "No se ha ignorado, no se ha minimizado y, desde luego, no se ha dejado actuar. Estamos interviniendo con rigor técnico, con coordinación entre administraciones y, sobre todo, con el compromiso claro de que el bienestar y la calidad de los vecinos esté ahí".

DURAS CRÍTICAS DESDE EL PSOE

La parlamentaria socialista ha recordado que se creó un grupo de trabajo, "pero excluyendo deliberadamente a los vecinos, que son los que están sufriendo directamente las consecuencias de esta crisis ambiental". "Todo eso, evidentemente, para que no lo fiscalizaran". Después de dos años, "seguimos sin conocer los informes técnicos, sin acceso a los resultados de las mediciones y sin un diagnóstico claro sobre qué sustancias están respirando los ciudadanos".

Encarnación Martínez ha incidido en el hecho de que la consejera de Salud haya sido citada el 25 de este mes "como investigada por un juzgado de Sevilla por la presunta dejación de funciones en la gestión de esta crisis ambiental y sanitaria".

"Mientras dilatan decisiones, los vecinos siguen denunciando episodios de malos olores, siguen presentando síntomas compatibles con exposición a las contaminantes y siguen enfermando", ha abundado la diputada socialista.

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN

Desde el área sanitaria, en 2020 se creó una comisión de participación ciudadana con el Distrito Sanitario y los vecinos que ha mantenido reuniones periódicas para atender sus demandas asistenciales, "incrementado el número de médicos en el centro de salud y estableciendo un sistema de consultas en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Virgen del Rocío".

Además, desde Salud Pública se han realizado y remitido a la asociación dos estudios epidemiológicos retrospectivos sobre los pacientes atendidos en 2017. De este grupo de trabajo forman parte también representantes de las delegaciones territoriales de Sevilla de las consejerías de Salud y Consumo, Industria, Energía y Minas, Agricultura, Pesca Agua y Desarrollo Rural, así como de la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático y de la Dirección general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica.