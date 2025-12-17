Junta formaliza el contrato de alquiler de un inmueble en Viapol para el Registro Civil y el Archivo Judicial de Sevilla

Archivo - Viapol, Sevilla - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía ha formalizado el arrendamiento de un inmueble en el edificio Viapol de Sevilla en aras de acoger la sede del Registro Civil y Archivo Judicial, según recoge un escrito publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) este miércoles, 17 de noviembre, consultado por Europa Press.

El contrato, tramitado mediante el procedimiento de adjudicación directa, ha sido suscrito por la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Sevilla y tiene por objeto el alquiler de un inmueble en el barrio sevillano de Viapol para albergar ambos servicios judiciales.

El arrendamiento tiene una duración inicial de dos años, prorrogables por un año más, con efectos desde el 16 de noviembre de 2025, mientras que le importe total del contrato asciende a 327.504 euros.