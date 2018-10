Junta indica que discrepancias en el concurso de Aznalcóllar se dirimirán en arbitraje y no paran el proceso

Actualizado 26/02/2015 13:56:45 CET

SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio, ha indicado que las discrepancias que puedan existir sobre la resolución del concurso internacional minero de Aznalcóllar (Sevilla) se dirimirán por la vía del arbitraje y ha dejado claro que las posibles alegaciones no paralizarán el proceso de reapertura de la mina.

Asensio compareció junto al secretario general de Innovación, Industria y Energía, Vicente Fernández, para hacer oficial la resolución de la mesa de contratación de adjudicar los derechos de explotación de las reservas mineras en la zona de Aznalcóllar, algo ya notificado a las partes, de forma que México-Minorbis "obtiene el título jurídico de concesionario de Aznalcóllar".

La directora general ha explicado el procedimiento iniciado con la apertura del concurso y ha detallado las puntuaciones recibidas por las dos empresas finalistas, México-Minorbis y Emerita Resources, siendo ganadora del concurso la primera de las dos sociedades que "han elaborado sus proyectos teniendo en cuenta todos y los mismos criterios; las empresas tenían los mismos detalles sobre los requisitos del concurso".

Así, ha indicado que la mesa de contratación ha puntuado a tenor de cuatro bloques, como fueron el plan de investigación, el proyecto de explotación, la viabilidad económico-financiera y un apartado de mejora.

Asensio ha indicado que la mesa de contratación, asesorada por un grupo de técnicos de la comisión técnica, ha tenido en cuenta "la viabilidad y calidad técnica y ambiental del proyecto, que este fuera seguro y que tuviera en cuenta la zona donde se inserta".

Ha precisado que la mesa ha optado por el proyecto de Mexico-Minorbis "por la calidad y credibilidad del proyecto de explotación minero, su calidad técnica minera, la adaptación del proyecto de explotación al espacio protegido y al entorno; esas dos grandes cuestiones han hecho decantar la balanza hacia México-Minorbis, pues aunque la apuesta de Emerita en términos cuantitativos era mayor que la otra, la calidad del proyecto de explotación ha dado la vuelta; pues había una diferencia relevante a favor de la adjudicataria en ese punto".

Asimismo, preguntada por alguna incidencia en materia ambiental por parte de Mexico-Minorbis, Asensio ha indicado que "para asegurar la seguridad de todas las instalaciones, la mejor manera no era mirar el curriculum de la empresa, pues hay empresas magníficas que han tenido accidentes, se ha preferido mirar el proyecto y las medidas de seguridad contempladas en el proyecto; nos de más seguridad que el curriculum".

Tanto la directora como el secretario general han explicado que han solicitado a ambas empresas poder hacer público sendos proyectos, algo a lo que ha accedido Mexico-Minorbis y sobre lo que aún no ha respondido Emerita Resources. En ese punto, ha apuntado que Emerita "nos dijo que no quería que se emitiera vía 'streaming' la presentación de proyectos, el pasado mes de enero, algo que no se hizo finalmente".

"Pretendemos ser transparentes y hacerlo lo más objetivo posible y queríamos un proyecto que cumpliera ciertas condiciones", ha agregado Asensio, quien considera que "se ha obtenido un Resultado muy satisfactorio, pues tenemos encima de la mesa un buen proyecto, que mejora las condiciones de seguridad y ambientales de las instalaciones mineras y del entorno y generará actividad de forma inmediata".

Vicente Fernández ha explicado que ahora la empresa adjudicataria deberá iniciar el plan de investigación, deberá obtener las licencias pertinentes y la Autorización Ambiental Unificada (AAU), para poder presentar el proyecto de explotación.

DISCREPANCIAS DE EMERITA

Asensio ha reconocido que Emerita Resources mostró discrepancias sobre el procedimiento desde la segunda fase del mismo, frente a lo que ha reiterado "la máxima claridad, transparencia, rigor, objetividad y garantía del Estado de Derecho" en este proceso.

En ese sentido, ha indicado que a la Junta "sólo le consta el anuncio de la presentación de un recurso", ante lo que considera que la empresa "está en su derecho de formular las alegaciones que consideren oportunas", unas alegaciones y discrepancias administrativas que se dirimirán ante un órgano de arbitraje externo, siguiendo la normativa.

En ese punto, Asensio ha dejado claro que "el mayor interés de la Junta es que la mina pueda ser fuente de riqueza y empleo a la mayor brevedad", de forma que "la adjudicataria podrá seguir adelante con el proceso y la puesta en marcha de la explotación y no se verá paralizado el proceso en tanto en cuenta no exista decisión externa que ordene a la Administración o al concesionario la suspensión del proceso; nada debe paralizar la decisión administrativa ejecutiva", ha añadido Asensio.

PLAZOS Y PROYECTO

Asimismo, ha explicado que de manera inmediata y de forma paralela se inician el plan de investigación y los trabajos de adecuación de instalaciones para la puesta en explotación, además de solicitar los permisos, trámites administrativos y licencias pertinentes.

Reconoce que "todos los procedimientos irán más ágiles de lo habitual, puesto que ya han sido estudiados, y la empresa podrá empezar a investigar". Cuando se complete la investigación, la empresa deberá cerrar el proyecto definitivo de explotación, de forma que "en dos o tres años podrá empezar a operar tras aprobarse el proyecto de explotación".

No obstante, resalta que "se generará mucho trabajo antes de aprobar el proyecto de explotación, con estimaciones de la empresa de llegar a picos de 1.000 empleos sin empezar la explotación".

En cuanto al proyecto, tras recordar que Andalucía "es una de las pocas comunidades que incluyen la minería como estrategia de especialización inteligente", Asensio ha dado algunas pinceladas del proyecto de Mexico-Minorbis, como que será una explotación de interior, subterránea que tendrá una planta de tratamiento industrial de mineral dentro de las instalaciones.

La empresa planteara inertizar la parte de los residuos que han tenido contacto con el mineral y plantea una planta de pasta para esos residuos y volver a introducirlos en la galería de la mina, de forma que "se podrá dar estabilidad a las galerías mineras y se volverán a poner los residuos de donde han salido".

ANTERIORES PASIVOS AMBIENTALES

Asensio y Fernández han valorado que este proyecto asumirá todo el coste y la solución definitiva generada de pasivos ambientales anteriores, esto es, de la antigua explotación minera, incluidas las dos cortas, la balsa y las escombreras, de manera que "todo quedará finalmente restaurado".

"Ese es uno de los grandes valores del proyecto, aparte de la calidad técnica, puesto que plantea asumir la totalidad de la restauración absoluta de todos los pasivos generados y los que puedan generarse", ha añadido Asensio, que cifra en un ahorro de 1,3 millones de euros al año para las arcas públicas el coste de dicha restauración del pasivo ambiental "que antes pagaban todos los contribuyentes y ahora pasan a ser asumidos por la empresa".

Ha precisado que la restauración de la corta de Aznalcóllar se plantea una restauración tradicional para resolver el problema del agua, impermeabilizando y cubriendo de vegetación, mientras que la restauración de la corta de Los Frailes no será tan tradicional.

ACELERAR LOS PLAZOS

Preguntados por los plazos, tras insistir en que la Junta "ha cumplido todos los trámites" han apuntado que "no había motivo para retrasar la decisión en el momento en que los funcionarios considerasen que tenían las propuestas suficientemente valoradas y supieran cual era el mejor proyecto".

Han reconocido que el plazo cumplía el 16 de marzo "con lo que estábamos más cerca de las elecciones, por lo que hacía falta cierta celeridad para no pisar el período electoral; no queríamos apurar los plazos".