Archivo - Imágenes de las obras de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla. - CONSEJERÍA DE FOMENTO - Archivo

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha iniciado el procedimiento de expropiación forzosa por vía de urgencia a fin de ocupar los terrenos necesarios para la construcción del Subtramo IV (Macarena-María Auxiliadora) correspondiente al tramo norte de la Línea 3 del Metro de Sevilla.

Según ha recogido el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Press, tras su publicación, se ha abierto un plazo de 15 días hábiles para que cualquier persona o entidad interesada consulte los planos y presente alegaciones o reclame posibles errores.

Del mismo modo, se ha citado a los propietarios el próximo 18 de diciembre de 2026, de 12,00 a 12,30 horas, en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla para firmar el levantamiento de las actas previas de ocupación.

Según el anexo publicado, en este expediente concreto la expropiación afectará a una parcela cuya titularidad corresponde a Cruz Roja Española, requiriéndose una ocupación temporal de 65 metros cuadrados.

En contexto, el Subtramo IV (Macarena - María Auxiliadora) del tramo norte de la Línea 3 del Metro de Sevilla discurrirá por la Ronda Histórica de la ciudad, conectando el entorno del Hospital Universitario Virgen Macarena con la Ronda de Capuchinos, la calle María Auxiliadora --llegando hasta la altura de la Puerta Osario-- y el entorno de Santa Justa, donde enlazará con el siguiente subtramo hacia el Prado de San Sebastián.

En su recorrido subterráneo atravesará puntos clave de la Ronda como la Resolana, la Puerta de la Macarena, Muñoz León y la Ronda de Capuchinos, e incluye la construcción de estaciones en el entorno de la Macarena, Capuchinos y María Auxiliadora. El consejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet, apuntó que el objetivo es que este tramo esté licitado antes de final de año, con el fin de comenzar las obras a comienzos de 2027.

TRANVÍA DE ALCALÁ

Paralelamente, el mimo BOJA ha recogido que la Dirección General de Infraestructuras del Transporte de la entones Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha iniciado el procedimiento de expropiación forzosa por vía de urgencia para ocupar los terrenos necesarios para ejecutar las obras de electrificación de la totalidad de la línea tranviaria de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), en el tramo comprendido entre la Universidad Pablo de Olavide y Montecarmelo.

De esta manera, se ha abierto un trámite de información pública de 15 días hábiles para que los afectados o interesados puedan consultar los planos en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra o en la Delegación Territorial en Sevilla y presentar alegaciones, así como se han convocado a los propietarios el próximo 15 de diciembre de 12,00 a 12,30 horas en el Ayuntamiento de Alcalá para firmar las actas previas de ocupación.

En contexto, las obras de electrificación y sistemas se reactivaron en noviembre de 2024 y a finales de agosto de 2026 alcanzaban el 75% de ejecución. A pesar de ello, aunque inicialmente la Junta de Andalucía barajó la finalización para 2026, en los presupuestos autonómicos presentados en noviembre de 2026 se han consignado 26 millones de euros adicionales para terminar las instalaciones y financiar la explotación, situando finalmente la puesta en servicio del tranvía en 2027.