La Junta lamenta haber recibido el proyecto de los toldos de la Avenida de la Constitución de Sevilla el 1 de junio

Archivo - Imágenes de la Avenida de la Constitución de Sevilla luciendo los primeros toldos en 2025. En imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, ha asegurado este lunes, 16 de junio, que el Ayuntamiento de Sevilla registró en la delegación de Patrimonio de la Junta de Andalucía en los primeros días del presente mes el proyecto de instalación de los toldos en la Avenida de la Constitución para este verano.

Así, ha subrayado que, si bien la Junta trabajará "lo más rápido posible", se debe tener en cuenta que el mismo fue registrado el 1 de junio y recepcionado al día siguiente, "no en febrero ni en marzo".

"El proyecto entró hace catorce días (...) Lo que no podemos es actuar con una rapidez que no nos permita estudiar un proyecto que requiere toda nuestra atención", ha detallado la consejera en declaraciones a Radio Sevilla, recogidas por Europa Press.

En este sentido, ha remarcado que se trata de una iniciativa "muy importante en el centro de Sevilla desde el punto de vista histórico-artístico", por lo que requiere de un trabajo "profesional".

"Intentaremos ir lo más rápido posible, pero cuando hablamos de un proyecto de cierta envergadura requiere atención. Hablamos de un proyecto en la Avenida de la Constitución. Lleva muy pocos días en la delegación", ha concluido.

En contexto, el Ayuntamiento se encuentra a la espera de autorización por parte de la delegación de Patrimonio de la Junta de Andalucía. La decisión depende de que la comisión otorgue "luz verde" al proyecto. Posteriormente, se procederá a realizar una prueba con una muestra del toldo para que los ciudadanos "vean como queda estéticamente".