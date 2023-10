La Junta, sobre la Ley de Capitalidad para Sevilla: Moreno no contribuirá a que una mitad de Andalucía se crea agraviada

SEVILLA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha advertido este martes de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "no va a contribuir" a que una "mitad de Andalucía se sienta agraviada" con la Ley de Capitalidad que se reclama desde el Ayuntamiento de Sevilla, y ha defendido que esta cuestión debe abordarse desde el "diálogo".

Así se ha pronunciado el también consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz, y a preguntas de los periodistas al hilo de la reunión que la semana pasada mantuvieron el presidente de la Junta y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

En dicho encuentro celebrado en el Ayuntamiento hispalense, ambos dirigentes acordaron que en los próximos meses, noviembre o diciembre, se convocará la mesa técnica de la capitalidad con el objetivo de "retomar las singularidades" de Sevilla después de un primer encuentro entre el Gobierno central, la Junta y el Consistorio, que se celebró a mediados de enero de este año, en el que se acordó una hoja de ruta y se determinó la necesidad de solicitar un dictamen a la Universidad para ver la "viabilidad jurídica" de dicha ley de capitalidad.

Fernández-Pacheco ha sostenido que la posición del Gobierno de la Junta respecto a dicho asunto de la Ley de Capitalidad "no ha cambiado en absoluto", y ha venido manifestando que "todas las decisiones que se tomaran en torno a esta cuestión tenían que hacerse desde el diálogo entre el Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía y también por parte del Gobierno de España".

Ha recordado que antes de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo se constituyó una mesa de diálogo que, según ha defendido, "debe ser el foro" en el que "analizar qué consecuencias tiene para Sevilla el hecho de que el Estatuto de Autonomía la reconozca como capital de Andalucía, sede del Parlamento, de la Presidencia de la Junta y también del Consejo de Gobierno".

Se trata de analizar "qué consecuencias positivas y negativas ha tenido eso para la ciudad de Sevilla" en "un escenario de diálogo" en el que la Junta "no se niega absolutamente a nada", según ha abundado el portavoz antes de remarcar que en ese escenario no se deben admitir "imposiciones por parte de uno de los actores".

Fernández-Pacheco ha defendido que "el compromiso del presidente de la Junta de Andalucía es el de analizar, en un escenario de diálogo, cuál es la realidad de la ciudad de Sevilla respecto a su condición de capital de la comunidad autónoma", y ha opinado que "no hay que tener ningún problema en analizar, en un escenario compartido en el que formen parte todas las administraciones públicas, qué ha supuesto para Sevilla que el Estatuto de Autonomía la designe como capital de nuestra comunidad autónoma, qué beneficios y qué perjuicio ha podido obtener también en base a esa realidad".

Se trata de que "lo analicemos en un escenario de diálogo y que, una vez analizado, podamos adoptar decisiones en consecuencia, siempre desde el diálogo y la colaboración", ha agregado el portavoz de la Junta antes de apostillar que "no existe un compromiso más allá de eso, de analizar cuál es la realidad de la ciudad" de Sevilla "y adoptar decisiones desde el diálogo".

El consejero portavoz ha puntualizado que "lo que no se puede es intentar confrontar, como por otra parte estamos, desgraciadamente, muy habituados con absolutamente todo", y "esto no puede suponer ahora que la mitad de Andalucía se sienta agraviada, mientras la otra mitad de Andalucía se va a sentir beneficiada". "No, a eso no va a contribuir el presidente de la Junta de Andalucía nunca, se lo puedo asegurar", ha remachado Ramón Fernández-Pacheco.