La Junta "pone fin a una demanda histórica" en la Sierra Sur de Sevilla al licitar 10 millones para obras en la A-378

La vicesecretaria de Fomento del PP de Sevilla, Susana Cayuelas, en la A-378, junto al responsable del PP en la Sierra Sur, Juan Jiménez; José Luis Rodríguez (Osuna) y María Angustias Luque (Martín de la Jara). - PP DE SEVILLA

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha destacado que el Gobierno de la Junta, que preside Juanma Moreno, "pone fin a una demanda histórica" de varios municipios de la Sierra Sur con la licitación por más de 10 millones de euros para acometer obras en más de seis kilómetros de la A-378, vía que conecta la A-92 con Martín de la Jara y Los Corrales.

En un comunicado, la vicesecretaria de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio del PP de Sevilla, Susana Cayuelas, ha señalado que "con esta intervención, la Administración autonómica cumple su compromiso e inicia las actuaciones pertinentes para eliminar varios puntos negros de esta carretera".

En concreto, se trata de dos tramos, el primero de ellos entre los kilómetros 7,5 y 11 y el segundo entre 13,5 y 16,4. Así lo ha detallado en una visita a la citada carretera, en la que ha estado acompañada por el responsable del PP en la Sierra Sur, Juan Jiménez, así como por José Luis Rodríguez (Osuna) y María Angustias Luque (Martín de la Jara).

"El compromiso de Juanma Moreno, así como el diálogo de la Consejería de Fomento con los alcaldes de los municipios afectados, ha hecho posible que, tras años de espera y reclamaciones, el arreglo de esta carretera sea posible", ha añadido la dirigente popular.

En opinión de la vicesecretaria popular, se trata de una inversión con la que se garantizará "una conexión segura" no sólo con la autovía, sino a servicios y equipamientos básicos como son el hospital comarcal de Osuna o los juzgados. En concreto, la actuación contempla el ensanche de la carretera A-378 en su punto kilométrico 6,5 y la eliminación de varias curvas que "entrañan un grave peligro para la seguridad vial".

Para finalizar, Cayuelas ha destacado el trabajo realizado por el Gobierno del PP de la Junta Andalucía para actualizar este proyecto que, "tras 15 años de abandono por parte de los anteriores gobiernos socialistas en Andalucía, hoy está más cerca de ser una realidad".