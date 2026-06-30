La Junta rinde homenaje con un minuto de silencio a la víctima del crimen machista de Mairena (Sevilla)

Minuto de silencio por la vícitma por violencia machista de Mairena (Sevilla) - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, y la secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad de la Junta de Andalucía, Concha Cardesa, han mantenido este martes un minuto de silencio por el último caso de violencia machista confirmado tras la muerte de una mujer de 44 años en la provincia hispalense de Mairena del Aljarafe.

Al acto han acudido de igual forma la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en la provincia de Sevilla, Mercedes Soriano, y la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, María Luisa Cava, junto a delegados territoriales.

Además, han asistido el alcalde del municipio, Antonio Conde, junto a miembros de la Corporación local y la directora general de Empleo, Familia e Igualdad y Asociaciones del Ayuntamiento de Sevilla, Isabel Díaz.

En contexto, el Ministerio de Igualdad condenaba este lunes en una nota el presunto feminicidio por violencia de género. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor y la víctima tenía un hijo menor de edad.

Los agentes que se personaron en el lugar de los hechos verificaron la existencia de una mujer que presenta heridas compatibles con el uso de armas blancas.

Asimismo, en el interior del domicilio también se encontraba un varón nacido en el año 82 --unos 46 años-- que también presentaba heridas por arma blanca, "presuntamente fruto de autolesiones que se habría autoinfligido él mismo", y que fue trasladado a un centro sanitario de la capital sevillana.