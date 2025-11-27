La Junta valora la muestra de productos de la Sierra Morena de Sevilla como un "escaparate de calidad"

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, visita la III Muestra de Productos Agroalimentarios y Artesanales Dehesas de Sierra Morena, que organiza la Delegación territorial. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha visitado la tercera edición de la Muestra de la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena, que se encuentra ubicada en el patio central del edificio de la Delegación territorial de la Consejería en Sevilla, en Los Bermejales.

Allí, ha señalado que eventos como este "constituyen un verdadero escaparate para los productos agroalimentarios y artesanales del Parque Natural que representan calidad, respeto por el medio ambiente y sostenibilidad", informa en una nota de prensa.

En esta edición, además de empresas del Parque Natural Sierra Morena de Sevilla, han acudido invitadas otras del Parque Natural Sierra de Hornachuelos, en Córdoba, y del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en Huelva. En total, son 42 los puestos que se han instalado en el patio central del edificio de la Delegación en Los Bermejales.

Destaca la presencia de expositores radicados en los municipios de Constantina y Cazalla de la Sierra, como Cazalla Oliva, que sobresale en el apartado de Producto Natural; o CorSevilla SCA y 'Artesanía en piel y cuero', como productos artesanales. Entre los procedentes del parque cordobés, 'Monte Robledo Aracena', 'Miel Arguijela', 'Martes Santo', 'Gran Paladar Jamones Ibéricos', 'El Coso Andaluz', 'Apis Ibérica' o 'Esencia Rústica'; mientras que, de Hornachuelos, se encuentran, entre otros, 'Representación Hornachuelos' y 'Recuerdos y Paseos'.

"Son empresas --ha indicado la consejera-- que cuentan con un número importante de trabajadores y que, por lo tanto, ayudan en la fijación de la población a las zonas rurales de Andalucía, como las 600 familias de CorSevilla, con una amplia gama de productos de la dehesa de la Sierra Morena". "Además, estas empresas acreditan un gran número de productos y servicios que dan una proyección de la alta calidad que se ofrecen en los espacios naturales de Andalucía", ha agregado.

Sevilla cuenta en total con 62 productos certificados por la Marca Parque Natural, de los que 37 son de turismo de naturaleza, 23 de productos artesanales y dos de productos naturales. Así las cosas, la titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente en el Gobierno andaluz, se ha referido a la muestra como "una iniciativa que visibiliza la riqueza adicional con la que cuentan los espacios naturales protegidos de Andalucía, que no solo se ciñe a la extraordinaria biodiversidad y recursos que atesoran, sino a los productos y servicios que se desarrollan en su entorno".

En este contexto, ha puesto de relieve "la importancia de este tipo de iniciativas, para fortalecer el vínculo entre los habitantes de estos territorios y el medio natural, promoviendo una economía que sea sostenible, pero también competitiva".

MARCA 'PARQUE NATURAL DE ANDALUCÍA'

En este sentido, la consejera ha valorado el apoyo de la marca 'Parque Natural de Andalucía' al tejido productivo del entorno de los espacios naturales protegidos, afirmando que se trata de "un sello distintivo que certifica la calidad de los productos y servicios que se desarrollan en los espacios protegidos de nuestra comunidad", y que "ha demostrado ser una herramienta clave para equilibrar la conservación del medio ambiente con el desarrollo rural".

Además, ha recordado que se han previsto, hasta 2027, unas 700 acciones de asesoramiento gratuito, por parte de la Marca, a pequeñas y medianas empresas que operan en municipios incluidos total o parcialmente en la Red Natura 2000 de Andalucía. Sólo en la provincia de Sevilla, ya hay inscritas 17 empresas, a las que se les han programado 25 asesoramientos que se desarrollaran dentro del programa a lo largo de las próximas semanas.

El programa, que ya ha contado con dos ediciones anteriores, entre 2020 y 2024, ha prestado en ese periodo en torno a 2.080 asesoramientos, demostrando su utilidad para fortalecer la viabilidad de proyectos empresariales en espacios de gran valor ecológico y cultural. "Se convierte así en una herramienta útil consolidada que las empresas andaluzas vinculadas al aprovechamiento de los recursos naturales y culturales demandan para mejorar su gestión económica y medioambiental", ha asegurado.