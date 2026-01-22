Juntos por La Campana (Sevilla) presenta una moción de censura contra el alcalde tras marcharse al PSOE

Ayuntamiento La Campana (Sevilla) - AYUNTAMIENTO LA CAMPANA

LA CAMPANA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

Siete de los diez concejales del grupo de Juntos por La Campana del Ayuntamiento del municipio sevillano han presentado una moción de censura contra el alcalde Manuel Fernández Oviedo, que hasta final de 2025 era militante de la formación.

El motivo de la moción es la marcha de Fernández Oviedo al PSOE del municipio, una decisión que anunció en sus redes sociales el pasado 29 de diciembre, con la vista de ser el candidato del partido a las próximas elecciones municipales de 2027.

"Lo hago porque comparto sus valores y principios, porque reconozco en esta formación un compromiso firme con la justicia social, la igualdad de oportunidades, el progreso y la defensa de lo social", afirmaba en su cuenta.

Este miércoles, los concejales de Juntos por la Campana han asegurado que "los votantes eligieron al equipo de Juntos por La Campana" y ha asegurado que "si alguien no nos quiere, no vamos a obligarlo a que se quede con nosotros".

"Una decisión valiente de nuestro equipo y respaldada por todas aquellas personas que creen en nuestro proyecto y nos apoyan. Por eso, nuestro compromiso es con nuestro pueblo y con nosotros mismos", ha afirmado en una publicación en las redes sociales de la formación.

El alcalde ha respondido al documento señalando que los concejales "han decidido que sus sillones y sus rencores personales valen más que el bienestar de los vecinos".

"Esta moción no es contra mí, es contra La Campana. Es un intento de frenar en seco un motor que ya estaba en marcha. Es la política de los despachos cerrados intentando anular la política de las calles abiertas", ha subrayado Fernández en sus redes sociales donde ha publicado una entrevista realizada en Onda Cero Lora del Río.

La moción de censura se celebrará el próximo 3 de febrero. Actualmente, Juntos por la Campana cuenta con diez concejales, dos el PSOE y uno Con Andalucía.