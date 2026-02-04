El jurado popular declara único culpable al supuesto cooperador del crimen del joven de Santa Clara en Sevilla

Archivo - Uno de los detenidos por el crimen de Reda tras pasar a disposición judicial. A 06 de marzo de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

La magistrada decreta libertad para Sergio, el otro encartado y considerado por el Ministerio Público en un principio autor material SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jurado popular, tras su deliberación, ha considerado culpable a Manuel, considerado por el Ministerio Público en un principio como cooperador necesario de los hechos, único culpable de todas las puñaladas atestadas al varón de 21 años que falleció durante la madrugada del 3 de marzo de 2024 en el barrio de Santa Clara de la capital hispalense. En concreto, por siete votos de nueve, ven probado que el procesado dio muerte "de forma intencionada" a la víctima. Además, por unaminidad, consideran probado que Manuel mató a la víctima "sin opción a defenderse" y aprovechando "la ingesta de alcohol previa" por su parte.

En cambio, a Sergio, considerado en principio como autor material de los hechos por el Ministerio Público, el jurado ve acreditado por mayoría que el mismo propinó un puñetazo a la víctima, que huyó con Manuel tras el episodio y que no contó a la policía el paradero del arma empleada, que aún hoy continúa desaparecida. Así, considera no probado que el mismo llevase a cabo alguna de las puñaladas a la víctima, seis en concreto y tres de ellas en la espalda, una de las cuáles habría alcanzado la vena aorta y habría culminado con su muerte.

Ante estos hechos, la Fiscal ha considerado a Manuel culpable de un delito de asesinato, al tiempo que ha mantenido la pena para el mismo. Por su parte, ha considerado a Sergio culpable de un delito maltrato y de encubrimiento, por lo que ha propuesto la pena de 21 meses y medio de prisión. Esta pena es menor que el tiempo que lleva el mismo en prisión preventiva, por lo que la misma magistrada-presidenta del Tribunal del Jurado ha decretado libertad a partir de la presente jornada para el mismo.

Durante la mediodía de este miércoles, 4 de febrero, pasadas las 14,30 horas, ha tenido lugar el veredicto por parte del jurado popular tras algo más de día y medio de deliberación, dado que la entrega se produjo el pasado lunes, 2 de febrero. El juicio comenzó el pasado viernes, 23 de enero, y se ha desarrollado en cinco sesiones.

La sesión ha culminado con una escena de alta tensión en la que Manuel, tras finalmente ser conocedor y consciente del veredicto del jurado, se ha levantado de forma inesperada para todos los presentes y, con ira, ha comenzado a gritar afirmaciones como "¿cómo me voy a comer 25 años?" o "te juro que como yo me coma 25 años de cárcel cuando salga, lo mato". Finalmente, ha tenido que ser reducido inicialmente y custodiado para abandonar la sala. Además, algunos de sus familiares han asegurado, tras irrumpir en la sala, aludiendo al jurado, que "estaba comprado".

