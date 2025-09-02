Un jurado popular enjuiciará a tres hermanos acusados de asesinar a un hombre en 2022 en Torreblanca (Sevilla)

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un jurado popular enjuiciará a partir del próximo día 17 de septiembre en la Audiencia Provincial de Sevilla a tres hermanos acusados de asesinar a un hombre en el mes de noviembre de 2022 en el barrio sevillano de Torreblanca, hechos por los que la Fiscalía reclama para cada uno de ellos un total de 22 años y 3 meses de cárcel.

Según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juicio comenzará el día 17 de septiembre con la constitución del jurado popular y la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas, mientras que los días 18 y 19 comparecerán los testigos. Por su parte, los peritos lo harán el día 22 y el día 23 comparecerán los tres acusados.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público solicita para cada uno de los tres acusados veinte años de prisión por un delito de asesinato, un año y seis meses de cárcel por un delito de tenencia ilícita de arma corta y nueve meses de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas largas, así como la indemnización conjunta y "solidariamente" con un total de 956.000 euros a los padres y los hijos del fallecido.

Además, la Fiscalía ha señalado que el fallecido tenía hermanos, aunque se desconoce por el momento el número, filiación y edad de los mismos. En este sentido, pide indemnizar a cada uno de los hermanos con la cantidad de 20.000 euros si fueran mayores de 30 años y con 26.000 euros si tuvieran 30 años o menos.

En su escrito, la Acusación pública ha detallado que los hechos tuvieron lugar sobre las 12,15 horas del día 19 de noviembre de 2022, cuando los tres hermanos acusados esperaron a la víctima "atrincherados" en su vivienda de Torreblanca debido a una "disputa" anterior que habían mantenido.

En concreto, dos de los investigados se situaron en el porche del inmueble y el tercero en la azotea, todo ello "armados con una escopeta de postas, al menos una escopeta de perdigones, y con un arma de fuego corta, sin poder concretar qué arma utilizó cada uno de los encausados".

Cuando la víctima llegaba al indicado domicilio en un vehículo, los acusados, "puestos previamente de acuerdo, en unidad de actuación y guiados por el ánimo de acabar" con su vida, le dispararon "en multitud de ocasiones con las armas referidas, de modo sorpresivo, sin posibilidad alguna para la víctima, que iba desarmada, de protegerse o actuar, disparando los acusados tanto desde el indicado domicilio en un principio como desde la acera de enfrente, a la que se desplazaron acto seguido".

Según ha manifestado el Ministerio Público, la víctima, de 40 años de edad en el momento de los hechos, sufrió múltiples impactos por disparos de arma de fuego de proyectil múltiple, en concreto perdigones, que afectaron a la región craneal, facial, miembros superiores, tórax y abdomen. En consecuencia, permaneció en estado vegetativo hasta que finalmente falleció el día 31 de octubre de 2023. En este sentido, ha enmarcado que los acusados "carecían de todo tipo de licencia de armas".

Actualmente, los tres hermanos acusados por estos hechos se encuentran privados de libertad por esta causa desde el mes de marzo de 2023.