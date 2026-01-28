La jurista Esther Montero, nombrada nueva directora del Centro Penitenciario Sevilla I

La nueva directora del Centro Penitenciario Sevilla I, Esther Montero. - MINISTERIO DEL INTERIOR

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha designado este miércoles, 28 de enero, a la jurista y licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y doctora en Criminología por la Universidad de Lausana Esther Montero como nueva directora del Centro Penitenciario Sevilla I.

De esta forma, sustituye en el cargo a Isabel Martín, que ha sido directora de la prisión Sevilla I entre 2011 y 2013 y desde 2021 hasta la actualidad. Tras dejar el cargo a petición propia, pasa a desempeñar el puesto de Coordinadora Territorial de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (Eetpfe) para Andalucía Occidental y Ceuta.

Según ha informado el Ministerio del Interior en una nota, Montero accedió al Cuerpo Superior Técnico de Instituciones Penitenciarias en 2010 en la especialidad de jurista.

De igual forma, ha prestado servicio en el Centro Penitenciario de Huelva, donde también fue subdirectora de Tratamiento entre 2012 y 2017, en la prisión de Alcalá de Guadaira y ha sido jurista del Establecimiento Penitenciario Sevilla I desde 2021 hasta la fecha.

Por su parte, Ana Isabel Martín, Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, ingresó en el Cuerpo Superior de Técnicos de IIPP, especialidad jurista, en el año 2000. En 2001 se convirtió en subdirectora de Tratamiento del Centro Penitenciario Puerto II, en Cádiz y en 2007 fue nombrada directora del Centro Penitenciario de Córdoba, puesto en el que permaneció durante 4 años. Ha sido directora de la prisión Sevilla I entre 2011 y 2013 y desde 2021 hasta la actualidad.