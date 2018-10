Kaoutar Boulaid bate récord y Dickson Kipsang vence en categoría masculina en el Maratón de Sevilla

Actualizado 25/02/2018 18:08:11 CET

La marroquí Kaoutar Boulaid ha batido este domingo el récord femenino del Zurich Maratón de Sevilla tras lograr la victoria con un tiempo de dos horas, 25 minutos y 35 segundas, mientras que el keniano Dickson Kipsang se ha impuesto en categoría masculina.

Las tres primeras corredoras de la general han logrado bajar la marca de 2h26:03 de la portuguesa Marisa Barros lograda en 2009, en la que ha sido "la mejor edición de la historia de la cita sevillana", según valora el Ayuntamiento de Sevilla en una nota de prensa.

Las etíopes Shewe Hayimanot Alemayehu, segunda con 2h25:45, y Badane Bedatu Hirpa, tercera con 2h25:54, intentaron sin éxito hasta el último kilómetro reducir la ventaja que Boulaid tomó desde los primeros metros. La marroquí se lanzó en solitario toda la carrera e incluso pasó por el medio maratón en 1h12:00, arriesgando y dándolo todo para lograr su mejor marca personal. Boulaid fue segunda en esta meta en 2016, y ha aprovechado para obtener una marca que la sitúa en la élite mundial en maratón.

La valenciana Marta Esteban ha cumplido con su papel de favorita para lograr el título de campeona de España (2h31:24), y, aunque no ha podido batir su marca personal, ha certificado la mínima para el próximo Campeonato de Europa. Clara Simal ha sido la subcampeona (2h33:10), y Alicia Pérez, tercera del Nacional.

"Estoy muy satisfecha porque lo he dado todo, quería intentar correr más rápido pero muscularmente he tenido problemillas, pero me voy contenta por el resultado, por ser campeona de España y por la mínima para los próximos Europeos", indicó Marta Esteban.

CATEGORÍA MASCULINA

En categoría masculina, un nutrido grupo de corredores africanos ha marchado muy compacto toda la carrera, en el que se incorporó el segoviano Javi Guerra, que hasta el último kilómetro ha tenido opciones de pelear por la victoria de la general.

Al sprint, el keniano Tuwei Dickson Kipsang ha ganado el Zurich Maratón de Sevilla 2018 en 2h08:22, aventajando en un segundo a su compatriota Laban Kipkemboi Mutai. Tercero sobre el tartán del estadio de La Cartuja ha sido Kimtai Andrew Ben (2h08:32).

El cuarto puesto en la general de Javi Guerra supone su mejor marca personal, la mejor lograda por un español en suelo nacional, y la mejor de los últimos doce años de un maratoniano hispano.

"Llevaba varios años intentando bajar de 2h09, y este es uno de los días más felices de mi carrera deportiva, estoy muy feliz, por la marca, por ser campeón de España aquí en Sevilla", ha asegurado Javi Guerra.

El grupo de cabeza pasó por debajo de 1h04 por el medio maratón, mientras que un segundo pelotón de corredores liderado por Jesús España e Iván Fernández, pasaba a dos minutos. España también ha logrado la mínima para Berlín tras cruzar la meta en 2h13:24, y se proclama subcampeón nacional, e Iraitz Arrospide logra el bronce.

Desde el Ayuntamiento señalan que, durante toda la jornada, ha destacado el "espectacular" aumento de espectadores tanto en el recorrido como en el estadio de La Cartuja.

Otro de los récords de la jornada lo ha protagonizado el sevillano Alhassane Bangoura, que ha logrado la mejor marca de la historia de un corredor local parando el crono en 2h16:48. Con prácticamente 12.000 corredores en línea de salida, el Zurich Maratón de Sevilla 2018 ha vuelto a superar su récord de participación femenina y de extranjeros.

Jordi Madera también ha repetido la victoria del año pasado ganando a John Charles Smith, sumando una nueva victoria en la general de discapacitados en silla de ruedas a su espectacular palmarés. En categoría femenina de silla de ruedas, Mel Nicholls se ha impuesto a la española Eva Moral. Tercera ha sido Martyna Snopek.

PRUEBA LLANA

El Zurich Maratón de Sevilla, organizado por el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla y Motorpress Ibérica, cuenta con el circuito "más llano de Europa" y ha recorrido los lugares más emblemáticos de la ciudad, como la Plaza de España, la Torre del Oro, La Giralda, El Parque de María Luisa o La Maestranza.

El Zurich Maratón de Sevilla cuenta con la colaboración de sponsors y colaboradores principales, como son Zurich, New Balance, Cruzcampo Radler, Enervit, Carrefour, Renault y ABC de Sevilla.

VALORACIÓN MUNICIPAL DE LA PRUEBA Y EL DISPOSITIVO

En la línea de meta, el alcalde de la ciudad, Juan Espadas, ha mostrado su plena satisfacción por el hecho de que el Zurich Maratón figure ya "entre los mejores del mundo".

"La apuesta por el deporte en Sevilla es un éxito y se refrenda con marcas, récords y reconocimientos", ha comentado el regidor, tras recordar la categoría de oro otorgada a la prueba deportiva. "El papel de las mujeres ha sido muy relevante en la carrera de hoy, con marcas espectaculares, al igual que el excelente resultado de Javi Guerra, cuya marca hoy nos enorgullece mucho", ha agregado.

Espadas, asimismo, ha agradecido el "gran despliegue" y la coordinación de todos los servicios públicos de distintas administraciones que han contribuido al "éxito de la prueba y, por extensión, al éxito de organización y al éxito de la propia ciudad".

En concreto, por parte del Ayuntamiento de Sevilla, el Cecop, Policía Local, Protección Civil, Bomberos, Área de Movilidad, Parques y Jardines, Gerencia de Urbanismo, Medio Ambiente, Tussam, Lipasam, Emasesa, equipos de los distritos por donde ha transcurrido la carrera y, por supuesto, el IMD, organizador junto con y Motorpress Ibérica; por parte de la Subdelegación del Gobierno central en la provincia de Sevilla, Policía Nacional, Guardia Civil y DGT, y por parte de la Junta de Andalucía, el 061, 112 y Unidad Adscrita. El Samur se ha incorporado, además, al dispositivo sanitario.

"Sin incidencias destacables" en una prueba de estas dimensiones, el dispositivo, que se ha coordinado desde el Estadio de La Cartuja, donde fue trasladado el Cecop, ha atendido a 40 personas; cuatro han sido trasladadas a hospitales, 17 han sido atendidas en la clínica montada en el estadio y el resto, atendidas 'in situ'.